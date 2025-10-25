október 25., szombat

TÖKéletes hétvége a Szent István téren, ahol a gyertyát is édességnek nézték – galériával, videóval

Igazi őszi forgatag várja a látogatókat a Szent István téren a hétvégén. A TÖKéletes hétvége minden korosztálynak kínált programot a kézműves vásártól a koncertekig. A színes események között egyelőre a gyerekelőadás a legnépszerűbb, de délután jön a töklámpás-készítés.

Delmagyar.hu

TÖKéletes hétvége: annyira élethű desszert formájú gyertyákat árult az egyik árus a Szent István téri tökös napon, hogy egy india házaspár majdnem vett egyet belőle. Amikor rájöttek, hogy jégkrém helyet gyertyákról van szó, csalódottan álltak tovább. De nem kellett sokáig menniük, hogy igazi édességet találjanak, mert a téren ezen a hétvégén minden van. Kézművesek, lángos, kávé, sör minden mai kell a szülőknek. A gyerekek pedig színvonalas színpadi produkciók szórakoztatják. Délelőtt tíz körül a  Peter & Pan duó nyomta megőrjítve a közönséget.

Kislány lovagol egy pónin Szegeden, háttérben a Szent István téri víztoronnyal egy tökéletes hétvége programján.
TÖKéletes hétvége a Szent István téren: kézműves vásár, töklámpások és családi programok minden korosztálynak. Fotó: Gémes Sándor

TÖKéletes hétvége a szegedi Szent István téren

Igazi őszi kavalkád töltötte meg a hétvégén a Szent István teret, ahol megrendezték a TÖKéletes hétvégét. A két napon át tartó családi rendezvényen a kézműves vásártól a tökfaragáson át a gyerekelőadásokig minden az őszi hangulat jegyében zajlott.

Gyerekek és családok kedvencei

Gyorsan benépesült a tér szombat reggel árusokkal és érdeklődőkkel a szikrázó napsütésben. A nap egyik legnépszerűbb programja a töklámpás-készítés lesz, amelyet Doktor Zoltán ételszobrász, olimpiai és világbajnoki ezüstérmes mestercukrász vezet. A a Pom Pom zenekar koncertje teszi még hangulatosabbá, a nap zárásaként pedig kihirdetik a Töklámpás szépségverseny eredményét, és a gyerekek egy interaktív Szellemvadászaton vehetnek részt. Vasárnap sem marad el a jókedv: a kézműves vásár mellett arcfestés, a Grimm-Busz Színház előadása, valamint a „Csokit vagy csalunk!” című játék szórakoztatja a családokat.

Fotók: Gémes Sándor

Őszi hangulat, színes programokkal

A gyerekek egész hétvégén próbára tehetik ügyességüket az óriás építőkockákkal, kipróbálhatták a póni lovaglást, és felülhettek a körhintára is. Bár a Szent István téri víztorony a felújítás miatt most zárva marad, a TÖKéletes hétvége így is remek program a hétvégére.

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Szegedi hírek

