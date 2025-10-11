1 órája
Görög szakács hozott mediterrán ízeket Dorozsmára: elárulta, mitől lesz igazán finom a hal – galériával, videóval
Hetven csapat készített halételeket szombaton Kiskundorozsmán. Megtudtuk, hogy lehet kiválasztani a finom ízű halat és azt is, milyen a szegedi és a bajai halászlé házasítása. A tökfesztiválon persze volt tök is sütve és faragva is.
Igazán szerethető program a Dorozsmai Tökfesztivál, melyet idén immár 15. alkalommal szerveztek meg. Persze tudni kell róla, hogy a tök itt csupán mellékszereplő: jut belőle dekorációnak, meg a szerencséseknek sütve, néhányan faragják is ráérő idejükben, az igazi főszereplő azonban a hal, hiszen a szombati napon abból készülnek finom ételek a művelődési ház udvarán. De valószínűleg ezt már mindenki tudja, aki ide ellátogat, ahogyan azt is, hogy minden alkalommal egy igazi, családias hangulatú programon vehet részt.
Hetven csapat készített halételeket
– Ez a helyiek egyik legjobban várt rendezvénye, de a környékbeli településekről is mindig szép számmal érkeznek. Az első napon igyekszünk a gyerekeknek kedveskedni, a második nap inkább a felnőtteké – mondta el Ruzsa Roland önkormányzati képviselő.
Idén közel 70 csapat állt neki délelőtt a sütés-főzésnek, hogy ebédidőre a zsűri már kóstolhassa az elkészült ételeket. Hamar kiderült, hogy a halászlé a többség szerint hagyományosan az igazi, bár volt, aki káposztásan és olyan is, aki ázsiai ízvilággal készítette el.
– Mindig van titkos összetevő, akkor is, ha nincs – mosolygott Vajda Zoltán, amikor halászleve receptjéről érdeklődtünk, A Magyar Tartalékos Szövetség csapatánál azonban kiderült, hogy ők csak hagymát, sót, paprikát és halat használtak. Először jöttek főzni Dorozsmára, de mint mondták, nagyon tetszik nekik a rendezvény.
Amikor a bajai és a szegedi halászlé összeházasodik
Venkei Pál annyival bolondította meg ételüket, hogy a szegedi halászléba bajai tésztát is tett. A művelődési ház egykori igazgatója, Hajdú Géza és felesége saját kezűleg készítették el hozzá a gyufatésztát. – Mi így szeretjük – magyarázták az öszvér megoldást.
Hogy melyik volt a legfinomabb étel, azt szerencsére nem nekünk kellett eldöntenünk: Beleznay Endre és csapata, illetve Ruzsa Roland képviselő volt a zsűri, mely meghozta a végső döntést.
Közel hetven csapat versenyzett a Dorozsmai TökfesztiválonFotók: Karnok Csaba
Görögországi szakács árulta el a finom hal titkát
Többen sütöttek is halat – szerintünk a legprofibb ebben a kategóriában Kollár Ernő volt. Ő Görögországban szakács volt, de mint kiderült, nemcsak a tengeri halakhoz ért.
– Azért finom, mert nem pocsolyaízű. És tudja, honnan lehet tudni, melyik nem az? Amikor fejbe vágjuk a halat, akkor jó, ha kijön a szeme. Ha nem, dobjuk ki – vázolta a halminősítési szempontokat a nyugdíjas férfi. Arra a kérdésre, hogyan döntsük el, hogy finom-e a halhús, ha boltban vesszük, csak legyintett. – Bolti halat nem eszünk.
Sült halának egyébként nemcsak a finom hús, hanem a ropogós panír is különlegessége volt. – Most minden titkomat áruljam el? Hát jó. Kétszer kell panírozni, a kettő között pedig vízbe kell mártani – mondta.
Volt élet a halon túl is a tökfesztiválon
A rendezvény ideje alatt a kemencében folyamatosan sült a fahéjas alma és a tök. Mégis szerencsésnek kellett lenni, hogy valaki ezekhez hozzájusson, mert a kemence szakaszos üzemű volt és amíg fűtött, addig nem lehetett benne sütni.
– A füstök és a nagy boltozat miatt az így készült tök teljesen más ízű, mint amit otthon készítünk. Mindenki imádja – mesélte Árendás Péter, aki egy öt tepsis adagot másfél óráig sütögetett – és nagyjából 10 perc alatt osztogatott szét.
A rendezvény persze nemcsak az evésről szólt: volt gyermekkoncert, kézműves programok, rendőrségi bemutató, zöldségszobrászat, rodeó bika, ugrálóvár, délután pedig előbb a szegedi mulatós király, Várkonyi Tibi, majd a Kozmix lépett fel.
A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!
Három szegedi iskola is dobogóra került a Klebelsberg emlékversenyen – galériával
Két ismert márka termékét is visszahívták a boltokból, ezeket semmiképp ne fogyassza el!