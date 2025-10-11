október 11., szombat

Brigitta névnap

16°
+21
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tökfesztivál

1 órája

Görög szakács hozott mediterrán ízeket Dorozsmára: elárulta, mitől lesz igazán finom a hal – galériával, videóval

Címkék#dorozsma#tökfesztivál#halászlé

Hetven csapat készített halételeket szombaton Kiskundorozsmán. Megtudtuk, hogy lehet kiválasztani a finom ízű halat és azt is, milyen a szegedi és a bajai halászlé házasítása. A tökfesztiválon persze volt tök is sütve és faragva is.

Timár Kriszta

Igazán szerethető program a Dorozsmai Tökfesztivál, melyet idén immár 15. alkalommal szerveztek meg. Persze tudni kell róla, hogy a tök itt csupán mellékszereplő: jut belőle dekorációnak, meg a szerencséseknek sütve, néhányan faragják is ráérő idejükben, az igazi főszereplő azonban a hal, hiszen a szombati napon abból készülnek finom ételek a művelődési ház udvarán. De valószínűleg ezt már mindenki tudja, aki ide ellátogat, ahogyan azt is, hogy minden alkalommal egy igazi, családias hangulatú programon vehet részt.

emberek a tökfesztiválon
A dorozsmai tökfesztiválon hetven csapat főzete a halételeket. Fotó: Karnok Csaba

Hetven csapat készített halételeket

– Ez a helyiek egyik legjobban várt rendezvénye, de a környékbeli településekről is mindig szép számmal érkeznek. Az első napon igyekszünk a gyerekeknek kedveskedni, a második nap inkább a felnőtteké – mondta el Ruzsa Roland önkormányzati képviselő.

Idén közel 70 csapat állt neki délelőtt a sütés-főzésnek, hogy ebédidőre a zsűri már kóstolhassa az elkészült ételeket. Hamar kiderült, hogy a halászlé a többség szerint hagyományosan az igazi, bár volt, aki káposztásan és olyan is, aki ázsiai ízvilággal készítette el. 

– Mindig van titkos összetevő, akkor is, ha nincs – mosolygott Vajda Zoltán, amikor halászleve receptjéről érdeklődtünk, A Magyar Tartalékos Szövetség csapatánál azonban kiderült, hogy ők csak hagymát, sót, paprikát és halat használtak. Először jöttek főzni Dorozsmára, de mint mondták, nagyon tetszik nekik a rendezvény.

Amikor a bajai és a szegedi halászlé összeházasodik

Venkei Pál annyival bolondította meg ételüket, hogy a szegedi halászléba bajai tésztát is tett. A művelődési ház egykori igazgatója, Hajdú Géza és felesége saját kezűleg készítették el hozzá a gyufatésztát. – Mi így szeretjük – magyarázták az öszvér megoldást.

Hogy melyik volt a legfinomabb étel, azt szerencsére nem nekünk kellett eldöntenünk: Beleznay Endre és csapata, illetve Ruzsa Roland képviselő volt a zsűri, mely meghozta a végső döntést.

Közel hetven csapat versenyzett a Dorozsmai Tökfesztiválon

Fotók: Karnok Csaba

Görögországi szakács árulta el a finom hal titkát

Többen sütöttek is halat – szerintünk a legprofibb ebben a kategóriában Kollár Ernő volt. Ő Görögországban szakács volt, de mint kiderült, nemcsak a tengeri halakhoz ért.

– Azért finom, mert nem pocsolyaízű. És tudja, honnan lehet tudni, melyik nem az? Amikor fejbe vágjuk a halat, akkor jó, ha kijön a szeme. Ha nem, dobjuk ki – vázolta a halminősítési szempontokat a nyugdíjas férfi. Arra a kérdésre, hogyan döntsük el, hogy finom-e a halhús, ha boltban vesszük, csak legyintett. – Bolti halat nem eszünk.

Sült halának egyébként nemcsak a finom hús, hanem a ropogós panír is különlegessége volt. – Most minden titkomat áruljam el? Hát jó. Kétszer kell panírozni, a kettő között pedig vízbe kell mártani – mondta.

Volt élet a halon túl is a tökfesztiválon

A rendezvény ideje alatt a kemencében folyamatosan sült a fahéjas alma és a tök. Mégis szerencsésnek kellett lenni, hogy valaki ezekhez hozzájusson, mert a kemence szakaszos üzemű volt és amíg fűtött, addig nem lehetett benne sütni.

– A füstök és a nagy boltozat miatt az így készült tök teljesen más ízű, mint amit otthon készítünk. Mindenki imádja – mesélte Árendás Péter, aki egy öt tepsis adagot másfél óráig sütögetett – és nagyjából 10 perc alatt osztogatott szét.

A rendezvény persze nemcsak az evésről szólt: volt gyermekkoncert, kézműves programok, rendőrségi bemutató, zöldségszobrászat, rodeó bika, ugrálóvár, délután pedig előbb a szegedi mulatós király, Várkonyi Tibi, majd a Kozmix lépett fel.

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu