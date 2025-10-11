Görög szakács hozott mediterrán ízeket Dorozsmára: elárulta, mitől lesz igazán finom a hal – galériával, videóval

Igazán szerethető program a Dorozsmai Tökfesztivál, melyet idén immár 15. alkalommal szerveztek meg. Persze tudni kell róla, hogy a tök itt csupán mellékszereplő: jut belőle dekorációnak, meg a szerencséseknek sütve, néhányan faragják is ráérő idejükben, az igazi főszereplő azonban a hal, hiszen a szombati napon abból készülnek finom ételek a művelődési ház udvarán. De valószínűleg ezt már mindenki tudja, aki ide ellátogat, ahogyan azt is, hogy minden alkalommal egy igazi, családias hangulatú programon vehet részt.

A dorozsmai tökfesztiválon hetven csapat főzete a halételeket. Fotó: Karnok Csaba

Hetven csapat készített halételeket

– Ez a helyiek egyik legjobban várt rendezvénye, de a környékbeli településekről is mindig szép számmal érkeznek. Az első napon igyekszünk a gyerekeknek kedveskedni, a második nap inkább a felnőtteké – mondta el Ruzsa Roland önkormányzati képviselő.

Idén közel 70 csapat állt neki délelőtt a sütés-főzésnek, hogy ebédidőre a zsűri már kóstolhassa az elkészült ételeket. Hamar kiderült, hogy a halászlé a többség szerint hagyományosan az igazi, bár volt, aki káposztásan és olyan is, aki ázsiai ízvilággal készítette el.

– Mindig van titkos összetevő, akkor is, ha nincs – mosolygott Vajda Zoltán, amikor halászleve receptjéről érdeklődtünk, A Magyar Tartalékos Szövetség csapatánál azonban kiderült, hogy ők csak hagymát, sót, paprikát és halat használtak. Először jöttek főzni Dorozsmára, de mint mondták, nagyon tetszik nekik a rendezvény.

Amikor a bajai és a szegedi halászlé összeházasodik

Venkei Pál annyival bolondította meg ételüket, hogy a szegedi halászléba bajai tésztát is tett. A művelődési ház egykori igazgatója, Hajdú Géza és felesége saját kezűleg készítették el hozzá a gyufatésztát. – Mi így szeretjük – magyarázták az öszvér megoldást.

Hogy melyik volt a legfinomabb étel, azt szerencsére nem nekünk kellett eldöntenünk: Beleznay Endre és csapata, illetve Ruzsa Roland képviselő volt a zsűri, mely meghozta a végső döntést.