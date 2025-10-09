Kozmix hozza lázba Dorozsmát a hétvégén, jön a Tökfesztivál

A hétvége ismét a tökről és a halászléről szól majd Kiskundorozsmán. Immár tizenötödik alkalommal rendezik meg a Dorozsmai Tökfesztivált, mely két napon keresztül nyújt majd kellemes kikapcsolódást a családoknak. Pénteken délelőtt gyermekkoncertet tartanak a Petőfi Sándor Művelődési Házban, délután pedig rendőrségi bemutatóval, kézműves foglalkozásokkal, ugrálóvárral, rodeo bikával és pónilovaglással várják az érdeklődőket. Ezen a napon adják majd át a sportolói kitüntetéseket, köszöntik a tökmagokat, 18.30-tól pedig töklámpás felvonulást is rendeznek.

A Dorozsmai Tökfesztivál idén is színes programokkal várja a látogatókat Kiskundorozsmán. Fotó: Shutterstock

Tökfesztivál Kiskundorozsmán

A halléfőző verseny szombaton 9 órakor kezdődik. A tízfős csapatok ételeit idén is zsűri értékeli, az eredményhirdetést délután 3 órakor tartják. Délelőtt Tanács Attila ételszobrász tart bemutatót, illetve Kádár Mónika és Beleznay Endre stand up-ját is meg lehet hallgatni. A hagyományoknak megfelelően idén is folyamatosan sütik majd a tököt és az almát, melyet kóstoltatnak a rendezvényre látogatókkal. Este fél 7-kor a Kozmix lép majd fel, majd diszkóval zárul a mozgalmas programsorozat.