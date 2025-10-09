október 9., csütörtök

Dénes névnap

+19
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Program

1 órája

Kozmix hozza lázba Dorozsmát a hétvégén, jön a Tökfesztivál

Címkék#Kiskundorozsma#tökfesztivál#halászlé

Idén is a halról és a tökről szól egy hétvége Dorozsmán. A Tökfesztivál sztárvendége szombat este a Kozmix lesz.

Timár Kriszta

A hétvége ismét a tökről és a halászléről szól majd Kiskundorozsmán. Immár tizenötödik alkalommal rendezik meg a Dorozsmai Tökfesztivált, mely két napon keresztül nyújt majd kellemes kikapcsolódást a családoknak. Pénteken délelőtt gyermekkoncertet tartanak a Petőfi Sándor Művelődési Házban, délután pedig rendőrségi bemutatóval, kézműves foglalkozásokkal, ugrálóvárral, rodeo bikával és pónilovaglással várják az érdeklődőket. Ezen a napon adják majd át a sportolói kitüntetéseket, köszöntik a tökmagokat, 18.30-tól pedig töklámpás felvonulást is rendeznek. 

Tökfesztivál lesz Dorozsmán.
A Dorozsmai Tökfesztivál idén is színes programokkal várja a látogatókat Kiskundorozsmán. Fotó: Shutterstock

Tökfesztivál Kiskundorozsmán

A halléfőző verseny szombaton 9 órakor kezdődik. A tízfős csapatok ételeit idén is zsűri értékeli, az eredményhirdetést délután 3 órakor tartják. Délelőtt Tanács Attila ételszobrász tart bemutatót, illetve Kádár Mónika és Beleznay Endre stand up-ját is meg lehet hallgatni. A hagyományoknak megfelelően idén is folyamatosan sütik majd a tököt és az almát, melyet kóstoltatnak a rendezvényre látogatókkal. Este fél 7-kor a Kozmix lép majd fel, majd diszkóval zárul a mozgalmas programsorozat.

 

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu