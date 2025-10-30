Három szegedi kávézó, amely az ország legjobb specialty helyei közé tartozik

Szegedi vállalkozások a legjobbak között. Az European Coffee Trip friss listáján a top 10 magyar és minőségi kávé rangsorába három ismert szegedi kávézó is helyet kapott. A több mint 22 ezer kávérajongó szavazatai alapján, három top szegedi kávézó is díjat nyert.

Megvan, melyik a top szegedi kávézó, három hely is a legjobbak közé került. Illusztráció: Shutterstock

A három top szegedi kávézó

A kávérajongók szavazatai alapján a szegedi specialty kávézók közül a Petőfi Sándor sugárúti Antique Café & Tea, a Szent György tér közelében található Daily Dose Café, valamint a Klauzál tér egyik udvarában működő Kék Elefánt Kávézó bizonyultak a legnépszerűbbnek. A három hely mostantól büszkén mondhatja el magáról, hogy bekerült Európa legkiemelkedőbb, különleges minőségű kávézóit elismerő European Coffee Trip Awards 2025 rangsorába. A rangos nemzetközi versenyt minden évben megrendezik, célja, hogy kiemelje a kontinens legkülönlegesebb specialty kávézóit.

Idén a szavazás szeptember 9. és október 9. között zajlott, és 48 ezer voks érkezett, melyek során a résztvevők 1-3 kedvenc kávézójukat jelölhették meg befutóként.

Érdekesség a díjazottak között

Külön érdekesség, hogy az egyik díjazott kávézóban egy olyan barista készíti a különlegességeket, aki már az amatőr Magyar Barista Bajnokságon is kiemelkedő eredményt ért el.

Kovács Judit, a Kék Elefánt baristája mindössze egy hónapja gyakorolja komolyabban a szakmát, mégis az első helyet szerezte meg az amatőr megmérettetésen. Ez a teljesítmény is hozzájárulhatott ahhoz, hogy a kávézó elnyerje az országos elismerést. A Kék Elefánt csapata a közösségi oldalán mondott köszönetet szavazóinak és vendégeinek. Azt írják, hogy a szavazatok és látogatások egyaránt segítették őket abban, hogy folytathassák a minőségi vendéglátást.

Mit jelent a specialty kávé? A specialty kávé a kávéipar egyik legmagasabb minőségi kategóriája. Az Amerikai Specialty Coffee Association (SCA) értékelési rendszere szerint a kávék 100 pontos skálán kapnak minősítést, és csak azok számítanak specialtynek, amelyek legalább 80 pontot érnek el. Az értékelés során figyelembe veszik többek között az aromát, ízt és utóízt, savasságot, testességet, egyensúlyt, tisztaságot, édességet és az összbenyomást. A specialty kávék gondosan válogatott, kézzel szüretelt arabica szemekből készülnek, ahol a termesztés, feldolgozás és pörkölés minden lépése kiemelt figyelmet kap. Céljuk, hogy a termőterület adottságai és a feldolgozási technikák érzékelhetőek legyenek az ital ízében. A hagyományos kávéhoz képest a specialty kávé esetében a minőség áll a középpontban, nem a mennyiség és az alacsony ár. Emellett a teljes ellátási lánc átlátható, a termelőktől a pörkölőkön át a kávézó személyzetéig mindenki pontosan tudja, honnan származik az adott kávé, és milyen lépések vezettek a végső csészéig. Ez garantálja a fogyasztók számára a prémium minőséget.