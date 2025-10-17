Lovasdiadal és robotika-siker: újabb országos elismerést hoztak Mórahalomra a diákok

A Szegedi SZC Tóth János Mórahalmi Technikum, Szakképző Iskola és Szilágyi Mihály Kollégium diákjai ismét bebizonyították, hogy tehetségük és szorgalmuk messze túlmutat az iskolapadon. Az elmúlt időszakban két rangos országos megmérettetésen is kiemelkedően szerepeltek a tanulók: egyikük a sport, másikuk a tudomány területén ért el figyelemre méltó eredményt.

A Tóth János Mórahalmi Technikum diákjai a Lovas Diákolimpián és a Robotex döntőjén is bizonyították tehetségüket. Fotó: Az iskola Facebook-oldala

Lovas Diákolimpia sikerek Mórahalomról

A múlt hét végén rendezték meg Budapesten, a Nemzeti Lovardában az első Lovas Diákolimpiai Döntőt, ahol a mórahalmi iskola két tanulója is rajthoz állt. Páskuli Mandula Alíz Gyémánt nevű lovával az ügyességi kategóriában, míg Cselovszki Szófia Up Date Rizikó nyergében a díjugratásban képviselte iskoláját. A döntőbe jutáshoz mindkettőjüknek már korábban is bizonyítaniuk kellett, hiszen öt megye legjobbjai közül kerültek ki a versenyre.

Mandula pályatévesztése

Mandula ugyan pályatévesztés miatt nem tudta befejezni a döntőt, de teljesítményével így is elismerést szerzett. Szófia pedig hibátlan alappálya és hibátlan összevetés után a középmezőnyben, a 24. helyen végzett ami az erős mezőnyt tekintve kiváló eredmény. Az iskola vezetése büszkén hangsúlyozta, hogy mindkét diák méltón képviselte Mórahalmot és az intézményt a rangos lovasversenyen.

Tóth János Mórahalmi Technikum: a tehetség otthona

Az iskola diákjainak sikereiről többször írtunk már. A fiatalok korábban sikeresen szerepeltek az Országos Tudományos és Innovációs Olimpián. Ennek is köszönhető, hogy 2023 után tavaly is megkapták az innovációs díjat, azaz az ország 12 leginnovatívabb iskolája között vannak. A Szegedi Tudományegyetem informatikai versenyén a legjobb női versenyző díját hozta el az egyik diákja és a Telekom Kraft mesterséges intelligencia bajnokságon az országos top tízből három csapat az ő diákjai közül került ki.

Tudományos diadal a Robotex döntőjén

A sport mellett a tudományos tehetség ismét megmutatkozott: Farkas Larissza a Robotex hazai döntőjén, Európa legnagyobb robotika versenyének magyarországi fordulóján országos 2. helyezést ért el. A versenyen a diákoknak nemcsak tudásukról, hanem kreativitásukról és problémamegoldó képességükről is számot kellett adniuk. Larissza teljesítménye azért is figyelemre méltó, mert két nappal korábban egy rendkívüli ösztöndíjat is elnyert. Felkészítő tanára, Szabó Beatrix szerint tanítványa kitartása és kíváncsisága példamutató minden diák számára.