Szegedi hírek

5 órája

„Elég volt!” – sétával tiltakoznak a gyermekek túlterheltsége ellen

Címkék#séta#Szeged#túlterheltség

A gyermekek túlterheltségére hívják fel a figyelmet szerdán egy sétával Szegeden.

Delmagyar.hu

A gyermekeink túl sokat cipelnek. Túl sok órát, túl sok elvárást, túl sok nyomást. Azt mondjuk, a felnőttek túlóráznak – de ki beszél arról, hogy a gyerekek is? Ők is „túlóráznak”, csak épp nem a munkahelyen, hanem az iskolapadban. És miközben tanulnak, megfelelnek, igyekeznek, sokszor elvész valami, ami pótolhatatlan: a gyermekkoruk.

A gyermekek túlterheltsége
A gyermekek túlterheltségére figyelmeztető séta indul Szegeden, a résztvevők közösen állnak ki a gyermekkori nyomás és a teljesítménykényszer ellen. Illusztráció: Shutterstock

Túlterheltség a gyerekek életében: szegediek sétával üzennek, hogy elég volt

Erre a jelenségre hívja fel a figyelmet szerdán a Gyermekeknek gyermekkort című program, amelyet Szegeden szervez az Országos Koraszülött és Gyermekjólét Alapítvány. A résztvevők 17 órakor a Dugonics téren gyülekeznek, majd átsétálnak a Széchenyi térre.

Így irányítják rá a figyelmet a gyermekeink túlterheltségére, a nyomásra, amely rajtuk van, és arra, milyen rosszak a statisztikák – ez megmutatkozik a szorongásban, a lelki sérülésekben is.

– Ez a séta azért van, hogy megálljunk egy pillanatra. Hogy együtt, szülők, pedagógusok, diákok és családok kimondjuk: elég volt a rohanásból, a folyamatos teljesítménykényszerből. Nem hibást keresünk, hanem megoldást, együttérzést, egyensúlyt" – írták az esemény Facebook oldalán. 

