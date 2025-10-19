78 évesen is virágba borította udvarát: Irénke kisteleki tündérkertje lenyűgöző! – galériával

– A tuja igényli a vizet, folyamatosan locsolni kell, akkor nem barnul be – mondta a 78 éves kisteleki Bagány Lászlóné Irénke még az utcán, a közeli nagyon csúnya tujákra mutatva. Már a szobában beszélgetve kiderült: nem virággal kezdte a kertészkedést. De most tündérkert virágzik nála.

Igazi tündérkert virágzik Irénke kisteleki udvarán. Fotó: Imre Péter

Fólia a családnak

Korábban fóliáztak, például paprikát, paradicsomot, kelkáposztát termesztettek, olyan zöldségeket, ami a családnak a háztartásban kellett. Férje, Bagány László lebetegedett, mozgásában korlátozott lett – mára sokat javult az állapota –, velük élő fiuk, az ifjabb László pedig kijelentette, nem fóliázik, és egyedül nem bírta csinálni.

Tündérkert virágzik Irénkénél

– A fiam azt ajánlotta, beveti az udvart fűvel, de azt mondtam neki, az úgy nem szép. Így került be az utcáról egy-két tő japánfű, most már kilenc van, szépen díszítik az udvar egyik felét – mesélte Irénke, aki azt is elmondta: sűrűn tesz fel a Facebook-oldalára pár sort és fényképeket, a legutóbbi bejegyzését 3470-en nézték meg, 398-an szóltak hozzá, írtak üzenetet – ezekre általában válaszol – és 21-en osztották meg. Az udvar már régóta virágos, de 3 esztendeje olyan szép, mint például az idén volt.

– Ez a sziklakertem, szép – mutatott egy fényképet Irénke –, mindig virágzik benne valami, a vásárokon is szoktam bele venni különböző növényeket, virágpalántákat. Lila holland liliomom és lila muskátlim is volt, mindkettőt sokan irigyelték. Nagyon szeretem a kertet! Előfordul, hogy csak kimegyek és gyönyörködök benne, persze, ha látok egy-két gazt, azt kihúzom. Mindent mindennel összeültetek, variálom a virágokat, és nem tápozom őket, hanem a vegyes virágföldet felesben összekeverem a kertem földjével, ami javítja a vízmegtartást és rendszeresen ugyanabban az időben locsolom a növényeket – beszélt praktikáiról Bagány Lászlóné Irénke.