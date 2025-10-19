2 órája
78 évesen is virágba borította udvarát: Irénke kisteleki tündérkertje lenyűgöző! – galériával
Nyáron szebben mutat, mint október közepén. Olyankor igazi tündérkert virágzik Bagány Lászlóné Irénke kisteleki udvarán, aki 78 évesen sok időt tölt el ott, fáradhatatlanul dolgozik azért, hogy büszke lehessen rá. Facebook-oldalának is sok a követője, legutóbbi, több fényképpel illusztrált bejegyzését több mint háromezren nézték meg.
– A tuja igényli a vizet, folyamatosan locsolni kell, akkor nem barnul be – mondta a 78 éves kisteleki Bagány Lászlóné Irénke még az utcán, a közeli nagyon csúnya tujákra mutatva. Már a szobában beszélgetve kiderült: nem virággal kezdte a kertészkedést. De most tündérkert virágzik nála.
Fólia a családnak
Korábban fóliáztak, például paprikát, paradicsomot, kelkáposztát termesztettek, olyan zöldségeket, ami a családnak a háztartásban kellett. Férje, Bagány László lebetegedett, mozgásában korlátozott lett – mára sokat javult az állapota –, velük élő fiuk, az ifjabb László pedig kijelentette, nem fóliázik, és egyedül nem bírta csinálni.
Tündérkert virágzik Irénkénél
– A fiam azt ajánlotta, beveti az udvart fűvel, de azt mondtam neki, az úgy nem szép. Így került be az utcáról egy-két tő japánfű, most már kilenc van, szépen díszítik az udvar egyik felét – mesélte Irénke, aki azt is elmondta: sűrűn tesz fel a Facebook-oldalára pár sort és fényképeket, a legutóbbi bejegyzését 3470-en nézték meg, 398-an szóltak hozzá, írtak üzenetet – ezekre általában válaszol – és 21-en osztották meg. Az udvar már régóta virágos, de 3 esztendeje olyan szép, mint például az idén volt.
– Ez a sziklakertem, szép – mutatott egy fényképet Irénke –, mindig virágzik benne valami, a vásárokon is szoktam bele venni különböző növényeket, virágpalántákat. Lila holland liliomom és lila muskátlim is volt, mindkettőt sokan irigyelték. Nagyon szeretem a kertet! Előfordul, hogy csak kimegyek és gyönyörködök benne, persze, ha látok egy-két gazt, azt kihúzom. Mindent mindennel összeültetek, variálom a virágokat, és nem tápozom őket, hanem a vegyes virágföldet felesben összekeverem a kertem földjével, ami javítja a vízmegtartást és rendszeresen ugyanabban az időben locsolom a növényeket – beszélt praktikáiról Bagány Lászlóné Irénke.
Tündérkert virágzik IrénkénélFotók: Imre Péter
Családi kötődés
– Édesapám szőlő és gyümölcskertész volt, gyerekkoromban is nagyon szép kertünk volt, valószínűleg ez is inspirálhatott, indíthatott az itthoni kialakítására. Úgy ültetem a növényeket, hogy a hóvirágtól indulva mindig legyen virágzó virág a kertben – árulta el búcsúzóul, mikor már a még most is virágos és szép udvaron sétáltunk.
