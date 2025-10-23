1 órája
A tűzifa vásárlás titkos praktikái, amiket mindenkinek ismernie kell
Az ősz egyik jele, hogy elindul a fűtési szezon. Sokan már előre beszerzik a tüzelőanyagot, mások azonban az utolsó pillanatra hagyják a tűzifa vásárlást. Érdemes odafigyelni, honnan vásárolunk, mert az eladók könnyen átverhetik a gyanútlan vásárlót.
Sokan már a hideg beállta előtt felkészülnek a fűtési szezonra, és biztosítja magának a tüzelőt, azonban megtörténhet, hogy későbbre csúszik a tűzifa vásárlása. Érdemes odafigyelni, hogy honnan rendeljük meg, hiszen könnyedén átverhetnek a tűzifa árusok. A Metropol összegyűjtötte, hogy mire érdemes odafigyelni, hogy elkerüljük a csalókat.
Online tűzifa vásárlás
Ha online rendelünk érdemes utána járni a kereskedők hitelességének, hiszen sok a kamu hirdetés is. Mindig ellenőrizzük le, hogy az eladó személye vagy a cég legyen feltüntetve a hirdetésen. A legjobb garancia, ha az ár és az elérhetőség mellett az eladó EUTR azonosítója is szerepel a hirdetésben. Ez egyben előírás és garancia is arra, hogy a hatóságok által leellenőrzött és nyilvántartásba vett kereskedőről van szó.
Előfordulhat azonban, hogy a hirdető hiába valódi személy vagy vállalkozás, és rendelkezik a szükséges engedéllyel, ám az áru átadásakor mégis megpróbálkozik trükközéssel. Ezt megelőzhetjük, ha már a megrendeléskor jelezzük, hogy csak olyan szállítmányt veszünk át, amelyhez a Nébih-hez bejelentett szállítójegy tartozik.
Az átvételkor mindig ellenőrizzük, hogy a szállítójegyen szerepel-e a feladó neve és telephelye, EUTR azonosítója, adószáma, a szállított tűzifa fafaja és mennyisége, valamint a szállító jármű rendszáma.
Így trükköznek a tűzifa szállításában
Érdemes szállításkor is résen lenni, ugyanis sokan ez alatt, meg a mérlegelés során trükköznek.
Mivel a legtöbb vásárló nem ért a fafajtákhoz, azok súlyához és fűtőértékéhez, a kereskedők gyakran próbálnak trükközni, például a méteres, hasított tűzifát úgy rakják a sarangba, hogy egy sor sima, egy sor keresztben van, így akár 30%-kal kevesebb fa kerül átadásra. Kalodás kiszerelésnél gyakran a kaloda külső méretét adják meg, ami a fa mellett a deszkákat is tartalmazza, így a tényleges famennyiség akár 10%-kal kevesebb lehet.
Ráadásul a kalodát külön felszámolják, ha a vásárló meg akarja tartani.
A rendelt tűzifa esetén gyakori, hogy a megbeszéltnél kevesebb fát pakolnak az autóra, hiszen kevés embernek van otthon ipari mérlege, amellyel le tudná ellenőrizni a hozott famennyiséget, így ez az átverés sokszor észrevétlen marad.
Mérlegelési csalás például, amikor a súlyra értékesített tűzifát nedvesen adják el, így a nagyobb tömegű fa valójában kevesebb, és drágábban kerül forgalomba.
Telefonos tűzifa rendelés esetén erre figyeljünk
Ha telefonálunk, érdemes a következő kérdéseket feltenni a Metropol szerint:
- Bejelentkezett Ön a Nébih hatósági nyilvántartásába tűzifa-kereskedőként vagy erdőgazdálkodóként?
- A hirdetésben szereplő EUTR technikai azonosító szám valódisága ellenőrizhető a Nébih honlapján?
- Ha reklamációm lenne a tűzifával kapcsolatban, abban az esetben kit kereshetek, milyen címen és telefonszámon?
- Ön rendelkezik telephellyel, ahol megnézhetem előzetesen a tűzifát?
- A tűzifa-szállítmány mellé hoznak szállítójegyet?
- Kérem, amikor elindulnak hozzám a fával, telefonon hívjanak fel, és adják meg a teherautó rendszámát, mert csak az azzal érkező szállítmányt fogadom!
Amennyiben ezekre a kérdésekre nem hajlandó vagy nem tud válaszolni a hirdető, esetleg nemleges választ ad, akkor attól a személytől kockázatos a vásárlás-figyelmeztet a Nébih.
Mire figyeljünk még?
- Érdemes a Nébih honlapján ellenőrizni az eladó EUTR azonosítóját, és hogy a hirdető telefonszáma nincs-e a Nébih fekete listáján.
- Kiszállításkor a sorszámozott szállítójegyen, a számlán vagy nyugtán kívül érdemes, ha az eladó vásárlói tájékoztatót is mellékel.
- A rendőrség tanácsa szerint egy megbízható kereskedő nem házal, így aki ilyen módszerhez folyamodik, azt érdemes elkerülni.
- Soha ne utaljunk pénzt előre, főleg ne ismeretlen hirdetőknek.
- Ha lehet, inkább köbméterben mérve, térfogatra vegyünk tüzelőt. Könnyebben ellenőrizhető a mennyiség és a fa víztartalma pedig nem befolyásolja a megvett mennyiséget
- Abban az esetben, ha a hirdető az ország egész területére vállal szállítást is érdemes óvatosabbnak lennünk
Ha biztosra szeretnénk menni, érdemes körülnézni a Nébih tűzifapiacterén. A tuzifatokosan.nebih.gov.hu oldalon könnyedén tájékozódhatunk a lakóhelyünkhöz közeli tűzifakínálatról. A hirdetők csak ügyfélkapus azonosítással árulhatják itt a fájukat, így a lopott vagy illegális tűzifát kínáló csalók ki vannak zárva a rendszerből.
