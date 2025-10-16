2 órája
Most bebizonyíthatod, hogy tudod, mit kell tenni, ha valaki összeesik melletted
Az újraélesztés nem csak az orvosok dolga! Bárki képes életet menteni, ha ismeri a helyes lépéseket. Ez a rövid kvíz segít felmérni, mennyire vagy felkészült egy vészhelyzetben. Válaszolj a kérdésekre, és derítsd ki, te hogyan reagálnál, ha minden másodperc számítana!
Vészhelyzetben minden másodperc számít. Egy hirtelen rosszullét vagy szívleállás bárhol megtörténhet. A munkahelyen, az utcán, vagy akár otthon. A legfontosabb kérdés, hogy te tudnád-e, mit kell tenni.
Töltsd ki a kvízt, és tudd meg, mennyire vagy felkészült arra, hogy egy nap valakinek te lehess a hőse.
Október 16. az újraélesztés világnapja
Az újraélesztés világnapját minden évben október 16-án tartják, hogy felhívják a figyelmet az életmentés fontosságára. A cél, hogy minél több ember megtanulja az alapszintű újraélesztés lépéseit, hiszen egy gyors, határozott beavatkozás akár a mentők megérkezéséig is életben tarthatja az érintettet.
A világnap mottója egyszerű, mégis mindent kifejez:
Mindenki képes életet menteni.
