Kvíz

40 perce

Most bebizonyíthatod, hogy tudod, mit kell tenni, ha valaki összeesik melletted

Címkék#vészhelyzet#Újraélesztés Nemzetközi Világnap#kvíz

Az újraélesztés nem csak az orvosok dolga! Bárki képes életet menteni, ha ismeri a helyes lépéseket. Ez a rövid kvíz segít felmérni, mennyire vagy felkészült egy vészhelyzetben. Válaszolj a kérdésekre, és derítsd ki, te hogyan reagálnál, ha minden másodperc számítana!

Delmagyar.hu

Vészhelyzetben minden másodperc számít. Egy hirtelen rosszullét vagy szívleállás bárhol megtörténhet. A munkahelyen, az utcán, vagy akár otthon. A legfontosabb kérdés, hogy te tudnád-e, mit kell tenni.

újraélesztés világnapja
Október 16. az újraélesztés világnapja. Illusztráció: Shutterstock

Töltsd ki a kvízt, és tudd meg, mennyire vagy felkészült arra, hogy egy nap valakinek te lehess a hőse.

1.
Mit teszel először, ha valaki összeesik és nem reagál?
2.
Ha a személy nem reagál és nem lélegzik rendesen, mi a következő lépés?
3.
Hogyan kell elhelyezkedni mellkasi nyomásokhoz?
4.
Milyen ütemben és mélységben kell nyomni a mellkast?
5.
Miért fontos a folyamatos mellkaskompresszió?
6.
Mit csinálsz, ha van a közelben defibrillátor (AED)?
7.
Mit teszel, ha az AED sokkot javasol?
8.
Mikor hagyhatod abba az újraélesztést?

Október 16. az újraélesztés világnapja

Az újraélesztés világnapját minden évben október 16-án tartják, hogy felhívják a figyelmet az életmentés fontosságára. A cél, hogy minél több ember megtanulja az alapszintű újraélesztés lépéseit, hiszen egy gyors, határozott beavatkozás akár a mentők megérkezéséig is életben tarthatja az érintettet. 

A világnap mottója egyszerű, mégis mindent kifejez: 

Mindenki képes életet menteni.

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

Amennyiben kedvet kaptál hasonló tesztek kitöltéséhéz, nézd meg a Délmagyar további kvízeit.

 

