Most bebizonyíthatod, hogy tudod, mit kell tenni, ha valaki összeesik melletted

Vészhelyzetben minden másodperc számít. Egy hirtelen rosszullét vagy szívleállás bárhol megtörténhet. A munkahelyen, az utcán, vagy akár otthon. A legfontosabb kérdés, hogy te tudnád-e, mit kell tenni.

Október 16. az újraélesztés világnapja. Illusztráció: Shutterstock

Töltsd ki a kvízt, és tudd meg, mennyire vagy felkészült arra, hogy egy nap valakinek te lehess a hőse.