október 21., kedd

Orsolya névnap

13°
+16
+1
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Régi mesterség

1 órája

Az utolsó esernyőjavító: Szegeden még őrzik a régi mesterségek titkát

Címkék#utolsó#műhely#Bartók tér#esernyő#Szeged

Szeged egyik legkülönlegesebb műhelyében még ma is megjavítják az esernyőket. A Bartók téren dolgozó Szalma házaspár nemcsak mesterei a szakmájuknak, de az ország utolsó esernyőjavítói is.

Delmagyar.hu

A szegedi Bartók tér egyik kis műhelyében mintha megállt volna az idő: itt dolgozik Szalma Mihály és felesége, Éva, az ország utolsó esernyőjavítói. Közel húsz éve javítanak késeket, ollókat, és régi, emlékeket őrző esernyőket. A házaspár története a mesterség szeretetének és a kitartó házasságnak is szimbóluma .  

Az ország utolsó esernyőjavítója
Szalma Mihály az ország utolsó esernyőjavítója, feleségével együtt dolgoznak közös műhelyükben. Fotó: Szabolcs László

Szegeden dolgozik az utolsó esernyőjavító az országban

Szalmáék 44 éve élnek és dolgoznak együtt. Az esernyőjavítás ma már ritkaság, hiszen az olcsó, tömeggyártott darabok kiszorították a régi, tartós modelleket. Szalmáék azonban vallják, hogy a régi dolgok az igazán értékesek. Műhelyükbe nemcsak Szegedről, de a világ minden tájáról érkeznek esernyők javításra – sokszor generációs ereklyék, amelyek érzelmi értéket is hordoznak. Éva új huzatot varr, Mihály pálcát cserél, lakkoz és élez: minden munkájukban ott van a gondoskodás és a precizitás – írja a borsonline.hu

A házaspár nemcsak a régi tárgyakat, hanem egymást is megbecsüli. Hétköznap a műhelyben dolgoznak, hétvégén a birtokukon, mindig együtt. „A szeretet, a türelem és a kitartás a titkunk – mindent meg lehet javítani, ha fontos nekünk” – mondja Mihály mosolyogva. 

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu