Az utolsó esernyőjavító: Szegeden még őrzik a régi mesterségek titkát

A szegedi Bartók tér egyik kis műhelyében mintha megállt volna az idő: itt dolgozik Szalma Mihály és felesége, Éva, az ország utolsó esernyőjavítói. Közel húsz éve javítanak késeket, ollókat, és régi, emlékeket őrző esernyőket. A házaspár története a mesterség szeretetének és a kitartó házasságnak is szimbóluma .

Szalma Mihály az ország utolsó esernyőjavítója, feleségével együtt dolgoznak közös műhelyükben. Fotó: Szabolcs László

Szegeden dolgozik az utolsó esernyőjavító az országban

Szalmáék 44 éve élnek és dolgoznak együtt. Az esernyőjavítás ma már ritkaság, hiszen az olcsó, tömeggyártott darabok kiszorították a régi, tartós modelleket. Szalmáék azonban vallják, hogy a régi dolgok az igazán értékesek. Műhelyükbe nemcsak Szegedről, de a világ minden tájáról érkeznek esernyők javításra – sokszor generációs ereklyék, amelyek érzelmi értéket is hordoznak. Éva új huzatot varr, Mihály pálcát cserél, lakkoz és élez: minden munkájukban ott van a gondoskodás és a precizitás – írja a borsonline.hu.

A házaspár nemcsak a régi tárgyakat, hanem egymást is megbecsüli. Hétköznap a műhelyben dolgoznak, hétvégén a birtokukon, mindig együtt. „A szeretet, a türelem és a kitartás a titkunk – mindent meg lehet javítani, ha fontos nekünk” – mondja Mihály mosolyogva.