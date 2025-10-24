Vámpírrá változtatja a gyerekeket az algyői fogorvos, de egy fájdalommentes módszerrel

Egyre népszerűbb ünnep hazánkban a halloween, melyre gyerekek és felnőttek egyaránt szívesen beöltöznek. A rémisztő jelmezek között előkelő helyet foglal el a vámpír-tematika, melyhez művértől a csontvázas vagy koporsós kiegészítőkig már mindent be lehet szerezni. Évtizedek óta létezik a vámpírfog is, mely nem más, mint egy szájba helyezhető műanyagdarab, amit a fogsorra kell húzni. A filléres gyerekjátékot fejlesztette tovább most egy algyői fogorvos, aki professzionális technológiával, fogtechnikusi precizitással készít élethű vámpírfogsort az ünnep alkalmából.

Az élethű vámpírfog a digitális technológiának köszönhetően egyszerűen és gyorsan elkészül. Fotó: DM

Először saját magának készített vámpírfogat

– Algyőn nagy hagyománya van a halloweennek: a gyerekek az egész települést bejárják a csokit vagy csínyt játékkal. Rendelőnk is évek óta fogadja őket, hiszen kevés félelmetesebb hely van, mint a fogorvosi rendelő – mesélte viccelődve Velez Róbert, a DentaLove fogorvosa.

Halloweenkor több mint száz gyerek fordul meg a rendelőben, a fogorvos ezért úgy döntött, nem csak csokival kínálja őket, hanem meg is adja a módját ennek a napnak. Néhány éve készített magának egy vámpírfogsort, mely a megszólalásig hasonlít az igazi fogakra, így várta a vendégeit.

Egyszerű, gyors és biztonságos

– A digitális technológiával ez ma már nagyon egyszerű és olcsó. Csupán egy digitális lenyomatot kell hozzá venni a fogsorról, mely alapján 3D nyomtatással elkészíthető egy arra tökéletesen illeszkedő, átlátszó sín. A meghosszabbított szemfog tömőanyaggal van kialakítva a sínen, így amikor valaki azt a szájába teszi, az teljesen egybe olvad saját fogsorával – magyarázta a szakember.

Velez Róbert alkalmi fogsora olyan nagy sikert aratott, hogy többen kérték, nekik is készüljön ilyen halloweenre. Így az őszi időszakban most már ez is elérhető szolgáltatás rendelőjében, melyet ráadásul önköltséges áron készít el mindenkinek. A speciális, orvosi anyagokból készült fogak nem károsítják a saját fogakat, mégis élethűen fénylenek – így akár fotózásokon, bulikban, vagy tematikus rendezvényeken is megállják a helyüket.