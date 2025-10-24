október 24., péntek

Salamon névnap

15°
+23
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tippek

38 perce

Vízóra téliesítése: ezekkel az óvintézkedésekkel védekezhetünk fagykár ellen

Címkék#vízóra#téliesítés#fagykár

A tél közeledtével egyre fontosabbá válik, hogy felkészüljünk a fagy következményeire. Egyik ilyen otthoni feladat a vízóra téliesítése, hiszen ha elhanyagoljuk ezt a tevékenységet, komoly károk keletkezhetnek. Összegyűjtöttük, melyek azok a szükséges óvintézkedések, amelyekkel elkerülhetjük a fagy okozta károkat a vízóránál.

Joó Fanni

Elérkezett a téli időre és a fagyokra való felkészülésnek az ideje. A vízóra téliesítése fontos feladat ebben az időszakban. A Bors összegyűjtötte, hogy mik azok az előkészületek, amiket érdemes mostanában megejteni.

vízóra téliesítése előtt
A vízóra téliesítése fontos feladat, hogy a csöveket és mérőórát megvédjük a fagykártól. Archív Fotó: Frank Yvette

Miért fontos a vízóra téliesítése?

Mivel a különböző vízvezetékekbe és a vízórába  télen belefagyó víz szétrepesztheti a csöveket, így fontos, hogy időben téliesítsünk.  A megfagyott víztől tönkrement csövek az olvadás után csöpöghetnek, rosszabb esetben akár szét is durranhatnak.  

Egy eltört vezeték miatt egy óra alatt akár egy átlagos család napi vízfelhasználásának a többszöröse is kiömölhet, amely nagy kiadást jelent. Mindemellett a tönkrement vízóra cseréje és költsége a mi felelősségünk.

Ha a csőtörés lakáson belül történik, akkor nagy mértékű anyagi károkat is tud okozni, hiszen tönkremehetnek a bútoraink, a padlózat. Komoly rekonstrukciós munkákat vonhat mege után egy ilyen esemény, ráadásul még víz nélkül is maradunk.

Mik a jelek?

Ha az óralap üvege szilánkokra tört, a vízóra számlálószerkezete eldeformálódott, vagy az aknában csöpög a víz, mindezek annak a jelei lehetnek, hogy a mérőeszköz elfagyott. Figyelmeztető jel lehet az is, ha a lakásban alig vagy egyáltalán nem folyik víz a csapból. Ilyenkor valószínűsíthető, hogy a vezetékben megfagyott a víz, ami károsította a mérőórát is.

Védekezés a fagykárok ellen

A csövek és vízóra elfagyását elkerülhetjük, ha megtesszük a szükséges óvintézkedéseket. Ezek a teendők a következőek:

  • Pótoljuk a kerti vízóraakna törött vagy hiányzó fedlapját, és gondoskodjunk a külső szigetelésről. (A fagy leginkább a néhány milliméteres vaslappal fedett aknában lévő vízmérőket veszélyezteti, ezért ezek védelme különösen fontos!)
  • Pléddel, hungarocellel, más hőszigetelő anyaggal, akár kartonpapírral vonjuk be a vízmérőt.
  • Rendszeresen ellenőrizzük, hogy nincs-e víz az aknában, és figyeljünk oda, hogy a vízóraakna fedele mindig zárva legyen
  • A pincében elhelyezett vízmérők védelme érdekében ellenőrizzük a pinceablakok állapotát. Ha a vízmérő vagy a csövek a külső talajszinttől kevesebb mint egy méterre találhatók, gondoskodjunk azok megfelelő hőszigeteléséről is.
  • Szigeteljük, vagy időben víztelenítsük a falakon kívül eső vagy nem jól szigetelt vezetékeket.
  • A téli elzáró előtt nyissuk ki a kerti csapot, ha van ilyenünk
  • Ha hosszabb időre elutazunk és van olyan falban lévő csőszakasz, ami fagyveszélynek van kitéve, hagyjunk csöpögni egy csapot, így elkerülve a fagyást.

Ha vége a fagynak

Amint enyhül az idő, érdemes átvizsgálni a vízórát. Ha a csillagkereke forog csapnyitás nélkül, az üveglap szilánkosra tört, a számlálószerkezet eldeformálódott, vagy a lakásban nem folyik a víz, valószínűleg csőtörés történt. Ilyen esetben haladéktalanul értesíteni kell a szolgáltatót.

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu