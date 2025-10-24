Vízóra téliesítése: ezekkel az óvintézkedésekkel védekezhetünk fagykár ellen

Elérkezett a téli időre és a fagyokra való felkészülésnek az ideje. A vízóra téliesítése fontos feladat ebben az időszakban. A Bors összegyűjtötte, hogy mik azok az előkészületek, amiket érdemes mostanában megejteni.

A vízóra téliesítése fontos feladat, hogy a csöveket és mérőórát megvédjük a fagykártól. Archív Fotó: Frank Yvette

Miért fontos a vízóra téliesítése?

Mivel a különböző vízvezetékekbe és a vízórába télen belefagyó víz szétrepesztheti a csöveket, így fontos, hogy időben téliesítsünk. A megfagyott víztől tönkrement csövek az olvadás után csöpöghetnek, rosszabb esetben akár szét is durranhatnak.

Egy eltört vezeték miatt egy óra alatt akár egy átlagos család napi vízfelhasználásának a többszöröse is kiömölhet, amely nagy kiadást jelent. Mindemellett a tönkrement vízóra cseréje és költsége a mi felelősségünk.

Ha a csőtörés lakáson belül történik, akkor nagy mértékű anyagi károkat is tud okozni, hiszen tönkremehetnek a bútoraink, a padlózat. Komoly rekonstrukciós munkákat vonhat mege után egy ilyen esemény, ráadásul még víz nélkül is maradunk.

Mik a jelek?

Ha az óralap üvege szilánkokra tört, a vízóra számlálószerkezete eldeformálódott, vagy az aknában csöpög a víz, mindezek annak a jelei lehetnek, hogy a mérőeszköz elfagyott. Figyelmeztető jel lehet az is, ha a lakásban alig vagy egyáltalán nem folyik víz a csapból. Ilyenkor valószínűsíthető, hogy a vezetékben megfagyott a víz, ami károsította a mérőórát is.

Védekezés a fagykárok ellen

A csövek és vízóra elfagyását elkerülhetjük, ha megtesszük a szükséges óvintézkedéseket. Ezek a teendők a következőek:

Pótoljuk a kerti vízóraakna törött vagy hiányzó fedlapját, és gondoskodjunk a külső szigetelésről. (A fagy leginkább a néhány milliméteres vaslappal fedett aknában lévő vízmérőket veszélyezteti, ezért ezek védelme különösen fontos!)

Pléddel, hungarocellel, más hőszigetelő anyaggal, akár kartonpapírral vonjuk be a vízmérőt.

Rendszeresen ellenőrizzük, hogy nincs-e víz az aknában, és figyeljünk oda, hogy a vízóraakna fedele mindig zárva legyen

A pincében elhelyezett vízmérők védelme érdekében ellenőrizzük a pinceablakok állapotát. Ha a vízmérő vagy a csövek a külső talajszinttől kevesebb mint egy méterre találhatók, gondoskodjunk azok megfelelő hőszigeteléséről is.

Szigeteljük, vagy időben víztelenítsük a falakon kívül eső vagy nem jól szigetelt vezetékeket.

A téli elzáró előtt nyissuk ki a kerti csapot, ha van ilyenünk

Ha hosszabb időre elutazunk és van olyan falban lévő csőszakasz, ami fagyveszélynek van kitéve, hagyjunk csöpögni egy csapot, így elkerülve a fagyást.

Ha vége a fagynak

Amint enyhül az idő, érdemes átvizsgálni a vízórát. Ha a csillagkereke forog csapnyitás nélkül, az üveglap szilánkosra tört, a számlálószerkezet eldeformálódott, vagy a lakásban nem folyik a víz, valószínűleg csőtörés történt. Ilyen esetben haladéktalanul értesíteni kell a szolgáltatót.