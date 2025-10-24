24 perce
Vízóra téliesítése: ezekkel az óvintézkedésekkel védekezhetünk fagykár ellen
A tél közeledtével egyre fontosabbá válik, hogy felkészüljünk a fagy következményeire. Egyik ilyen otthoni feladat a vízóra téliesítése, hiszen ha elhanyagoljuk ezt a tevékenységet, komoly károk keletkezhetnek. Összegyűjtöttük, melyek azok a szükséges óvintézkedések, amelyekkel elkerülhetjük a fagy okozta károkat a vízóránál.
Elérkezett a téli időre és a fagyokra való felkészülésnek az ideje. A vízóra téliesítése fontos feladat ebben az időszakban. A Bors összegyűjtötte, hogy mik azok az előkészületek, amiket érdemes mostanában megejteni.
Miért fontos a vízóra téliesítése?
Mivel a különböző vízvezetékekbe és a vízórába télen belefagyó víz szétrepesztheti a csöveket, így fontos, hogy időben téliesítsünk. A megfagyott víztől tönkrement csövek az olvadás után csöpöghetnek, rosszabb esetben akár szét is durranhatnak.
Egy eltört vezeték miatt egy óra alatt akár egy átlagos család napi vízfelhasználásának a többszöröse is kiömölhet, amely nagy kiadást jelent. Mindemellett a tönkrement vízóra cseréje és költsége a mi felelősségünk.
Ha a csőtörés lakáson belül történik, akkor nagy mértékű anyagi károkat is tud okozni, hiszen tönkremehetnek a bútoraink, a padlózat. Komoly rekonstrukciós munkákat vonhat mege után egy ilyen esemény, ráadásul még víz nélkül is maradunk.
Mik a jelek?
Ha az óralap üvege szilánkokra tört, a vízóra számlálószerkezete eldeformálódott, vagy az aknában csöpög a víz, mindezek annak a jelei lehetnek, hogy a mérőeszköz elfagyott. Figyelmeztető jel lehet az is, ha a lakásban alig vagy egyáltalán nem folyik víz a csapból. Ilyenkor valószínűsíthető, hogy a vezetékben megfagyott a víz, ami károsította a mérőórát is.
Védekezés a fagykárok ellen
A csövek és vízóra elfagyását elkerülhetjük, ha megtesszük a szükséges óvintézkedéseket. Ezek a teendők a következőek:
- Pótoljuk a kerti vízóraakna törött vagy hiányzó fedlapját, és gondoskodjunk a külső szigetelésről. (A fagy leginkább a néhány milliméteres vaslappal fedett aknában lévő vízmérőket veszélyezteti, ezért ezek védelme különösen fontos!)
- Pléddel, hungarocellel, más hőszigetelő anyaggal, akár kartonpapírral vonjuk be a vízmérőt.
- Rendszeresen ellenőrizzük, hogy nincs-e víz az aknában, és figyeljünk oda, hogy a vízóraakna fedele mindig zárva legyen
- A pincében elhelyezett vízmérők védelme érdekében ellenőrizzük a pinceablakok állapotát. Ha a vízmérő vagy a csövek a külső talajszinttől kevesebb mint egy méterre találhatók, gondoskodjunk azok megfelelő hőszigeteléséről is.
- Szigeteljük, vagy időben víztelenítsük a falakon kívül eső vagy nem jól szigetelt vezetékeket.
- A téli elzáró előtt nyissuk ki a kerti csapot, ha van ilyenünk
- Ha hosszabb időre elutazunk és van olyan falban lévő csőszakasz, ami fagyveszélynek van kitéve, hagyjunk csöpögni egy csapot, így elkerülve a fagyást.
Ha vége a fagynak
Amint enyhül az idő, érdemes átvizsgálni a vízórát. Ha a csillagkereke forog csapnyitás nélkül, az üveglap szilánkosra tört, a számlálószerkezet eldeformálódott, vagy a lakásban nem folyik a víz, valószínűleg csőtörés történt. Ilyen esetben haladéktalanul értesíteni kell a szolgáltatót.
A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!
Megint bezárt a népszerű szegedi cukrászda, de van egy jó híre!
Apelgren noteszéből derült ki, hosszabbított vele a Pick Szeged