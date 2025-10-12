október 12., vasárnap

Forradalmi újítással rukkolt elő a népszerű navigációs alkalmazás, mostantól elég kimondani, ha baj van az úton

Címkék#Waze#mesterséges intelligencia#baleset#hangparancs

A Waze ismét nagyot lépett a biztonságos közlekedés felé. A navigációs alkalmazás új funkcióval rukkolt elő. A Waze újítása mesterséges intelligencia alapú.

Maszlag Edina

A Waze évek óta az egyik legnépszerűbb navigációs alkalmazás Magyarországon. Az applikáció lényege, ami megkülönbözteti más navigációs rendszerektől, hogy a felhasználók valós idejű jelentésekkel segíthetik egymást. Szólhatnak balesetekről, rendőri ellenőrzésekről vagy akár úton heverő tárgyakról is. A vezess.hu szerint ennek eddig komoly hátránya volt: a bejelentés elküldéséhez több lépésben kellett megérinteni a kijelzőt, ami vezetés közben nemcsak kényelmetlen, de veszélyes is lehetett. De ennek most vége. A Waze új funkciója most erre kínál megoldást, hiszen ezentúl a felhasználók hangparancsokkal is bejelenthetik a forgalmi eseményeket, ami jóval biztonságosabb az előző rendszerhez képest és már Magyarországon is elérhető a frissítés. 

A Waze új funkcióval rukkolt elő
Új funkcióval bővült a Waze alkalmazás. Illusztráció: Shutterstock

A Waze újítása: szavakkal is figyelmeztethetjük egymást

A Waze új funkicója egyszerű és biztonságos. Elég csak engedélyezni a hangalapú bejelentést. Ezek után csak meg kell nyomnunk a „bejelentés” gombot és már is szóban jelezhetjük a forgalmi eseményeket, amit az utakon tapasztalunk éppen. A mesterséges intelligencia felismeri a kimondott utasításokat, majd automatikusan jelzéssé alakítja a Waze alkalmazásban. 

