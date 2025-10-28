október 28., kedd

Új funkció

1 órája

Megjött a Waze frissítése, egyszerűbbé válik a vezetés közbeni használata

Immár hangunkkal is tudjuk működtetni az egyik legnépszerűbb navigációs alkalmazást. A Waze új funkciójának köszönhetően már nem kell vezetés közben nyomkodni a kijelzőt.

Delmagyar.hu

Új funkcióval bővült az egyik legkedveltebb navigációs alkalmazás, a Waze. Az egyik leghasznosabb funkciót, a jelentést, mellyel valós időben lehet tájékoztatni a többi autóst balesetekről, torlódásokról, rendőri ellenőrzésekről, úton lévő akadályokról vagy veszélyes időjárási jelenségekről, most már hangvezérléssel is le lehet adni.

Waze új funkciója érhető el.
A Waze új hangalapú jelentés funkciója lehetővé teszi a balesetek és torlódások gyors jelzését vezetés közben. Illusztráció: Shutterstock

A Waze frissítése

Egy frissítésnek köszönhetően a felhasználóknak már nem kell vezetés közben a kijelzőt nyomkodniuk és azon több lépésben kiválasztani, miről szeretnének bejelentést tenni, ezt egy egyszerű hangparanccsal is meg tudják oldani. 

Az újítás aktiválásához a Beállítások menüben a Beszéd és hang pontban lehet aktiválni a Beszélj a jelentéshez funkciót. 

Szerkesztőségi tapasztalatunk szerint ez még nem érhető el mindenkinél, de valószínűleg folyamatosan frissülnek az applikációk. Akinek ez sikerül, az indításkor megjelenik egy kérdés, hogy szeretnénk-e használni a hangalapú bejelentést, és ha ezt engedélyezzük, akkor elegendő egyszer megnyomni a bejelentés gombot, majd szabadon elmondhatjuk, mit tapasztaltunk. Az olyan mondatokat, mint „Baleset az úton” vagy „Torlódás előttem”, a Waze értelmezi és azonnal hozzáadja a megfelelő figyelmeztetést a térképhez.

Kipróbáltuk

Ez utóbbi funkciót mi még nem tudtuk tesztelni, mert bár a beszédjelentés funkciót aktiváltuk, a Waze számunkra nem ajánlotta fel ezt a lehetőséget az utazás megkezdésekor. Így az sem derült ki, hogy ha teljesen más utasításokat adunk vagy egyéb jellegű hangüzenetekkel bombázzuk az alkalmazást, azzal mit fog kezdeni. 

Ha önök már kipróbálták, írják meg tapasztalatukat.

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

