Nem hiba

41 perce

Két Wi-Fi ikon jelent meg a telefonodon? Most kiderült, mit jelent valójában

Címkék#frekvencia#Xiaomi#ikon#okostelefon

Akinek Androidos telefonja van már észlelhette hogy valami szokatlant dolog jelenik meg a telefonja képernyőjén. Két Wi-Fi jel is látható egyszerre. Sokan találgatják, hogy mit is jelenthet ez, de most kiderült, hogy mi állhat a háttérben.

Delmagyar.hu

Az okostelefonok képernyőjén rengeteg ikon tűnhet fel, de nem mindegyik egyértelmű a felhasználók számára. Az utóbbi időben többen is észrevették, hogy a szokásos Wi-Fi ikon mellett, egy másik, kisebb, de ugyanolyan ikon is feltűnik a mobiltelefon képernyőjén. Az internet felrobbant a találgatásoktól, sokan nem értik, hogy mit jelent. 

Kettős Wi-Fi funkció az Androidos telefonokon
Kettős Wi-Fi: nem hiba, hanem hasznos funkció. Fotó: Shutterstock

Kettős Wi-Fi: így működik a rejtélyes ikon a telefonodon

A dupla Wi-Fi szimbólum kettős Wi-Fi gyorsítást jelent, amit gyakran kétcsatornás gyorsításnak is neveznek. Ez lehetővé teszi az okostelefon számára, hogy egyszerre két Wi-Fi frekvenciához is csatlakozzon, ami azt jelenti, hogy egyszerre használhatja a router 2,4 és 5 GHz-es hálózatát – derül ki az nlc.hu cikkéből. 

Ez a kettős Wi-Fi ára

A kettő Wi-Fi gyorsítás igazán hasznos lehet azok számára, akik például telefonjukon sokat játszanak, hiszen gyorsabb sebességet és stabilabb internetkapcsolatot is jelent. A pozitívum mellett, azonban megbújik a funkció negaítvuma is: sajnos az akkumulátor rovására is mehet, mert jobban meríti a telefont, illetve még ha a telefon rendelkezik is ezzel a funkcióval, előfordul hogy nem minden alkalmazás támogatja a használatát.

Ezeken a telefonokon találkozhatsz leggyakrabban a kettős Wi-Fi funkcióval

Ez a Wi-Fi gyorsítás funkció egyre több Andoridos okotelefonon érhető el, már 2019 óta.  A funkció különösen gyakori a OnePlus, a Xiaomi, az Oppo, a Vivo vagy a Realme kínai modelleken.

