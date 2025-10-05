Hihetetlen, mire képesek a balástyaiak zöldségekkel és virágokkal – galériával

A hétvégén rendezték meg Balástyán a 25. Falunapokat, Zöldség- és Virágfesztvált, melynek fénypontja ismét a sportcsarnokban rendezett kiállítás volt, ügyes kezek nagyszerű kompozíciókat alkottak a különböző zöldségek és virágok segítségével.

A zöldségek és virágok ismét elvarázsolták a balástyaiakat és a községbe látogató vendégeket. Fotók: Imre Péter

Zöldségek és virágok: paprikából ház, magokból címer

Akik elmentek a sportcsarnokba és megnézték – már a főbejáratnál impozáns kép fogadta az érkezőket – a zöldségekből és virágokból, azok variálásával készült alkotásokat, egyetérthetnek azzal a kijelentéssel: sajnálhatják, akik kihagyták. Minden kompozíciót képtelenség külön-külön megemlíteni, viszont a magokból kirakott Balástya-címert nem hagyhatjuk ki, de épült „ház” paprikából, megszemlélhettük a balástyai portékákat, illetve azt is megtudhattuk, kinek a gazdaságából kerültek ki a termények. Büszkék lehetnek magukra és a tudásukra.

Újabb varázslatot hozott a balástyai Zöldség- és Virágfesztivál

Először tavaly varázsolt el a Zöldség- és Virágfesztivál. Emlékszem, azt mondtam egyik ismerősömnek a helyszínen, hogy ez bárhol az országban, sőt a határokon túl is megállná a helyét. Tartják, nincs régebbi a tegnapi újságnál, mert ami abban szerepel, azt már bedarálta, eltüntette a jelen, ami kisvártatva szintén múlttá válik. Nem engem dicsér, de ez előbbi, egyéves kijelentésem most, ma is érvényes, mert a kiállítás kreatív szervezői, rendezői – többen közülük községi elismerést vehettek át az első napon, pénteken – ismét meglepetésekkel szolgáltak, olyan látvánnyal, amit sokáig fogunk még emlegetni. Pontosan egy évig. Mert akkor jön az újabb varázslat.

Már most mindenki a 2026-os Zöldség- és Virágfesztivált várja

Biztos vagyok benne, hogy ezzel az érzéssel nem vagyok egyedül, és már sokan várják, hogy 2026-ban milyen ötletekkel, alkotásokkal rukkolnak elő a szervezők. Addig pár fotóval segítjük az emlékezést, a Zöldség- és Virágfesztivál hangulatának a felidézését.