Egy könyv, amely megtanít arra, hogy ne csak a szemeddel láss

Csütörtökön leadtam az utolsó anyagomat. A sajtóház csupa üveg oldalához gurultam a székemmel – mert a lustaság fél egészség, de én teljesen egészséges akarok lenni… –, így jobban láttam és „kivégeztem” a könyvemből még hátralevő pár oldalt. Mások egy-két óra alatt kipipálják, nekem több nap kellett. Nem mindig tudtam elővenni, és akadtak részek, amiket többször is elolvastam. Legutóbbi születésnapi ajándékom, Antoine de Saint-Exupéry A kis herceg című regénye kötött le. Megtanít szívvel látni.

A kis herceg: szívvel látni a legnagyobb ajándék az életben.

Szüleim többször ajánlották, nem kezdtem bele, most, lassan hatvanéves fejjel olvastam el először. Lehet, már a mese, a felnőtt mese hatása, de közben nem azon bánkódtam, hogy eddig nem olvastam, annak örültem, hogy most olvasom. Mindenki számára az egyik legismertebb belőle a kis herceg és a róka beszélgetésének az a része, amikor a róka közli vele: tudnia kell, mikor érkezik, mert akkorra ünneplőbe, díszbe öltöztetheti a szívét. Ezen a ponton azt javaslom, jobb lenne, ha letennék az újságot vagy bezárnák online oldalunkat és elővennék a könyvet. És a zsebkendőt.

Szívvel látni

Akik velem maradtak, azoknak folytatom. Rossz szokásom, hogy a könyvekben aláhúzom, bejelölöm azokat mondatokat, szakaszokat, amelyek nagyon tetszenek, számomra fontosak. Akitől kaptam A kis herceget, azt mondta: Petya, ezt telefirkálhatod! Nem lett igaza. Arra ugyanis fekete öves „könyvrongálóként” sem vetemedtem, hogy minden sort aláhúzzak, összefirkáljak. Felesleges is, mert a könyvben egymás sarkát tapossák az értékes gondolatok. Egyet azért kiemelek. Nem meglepő, a róka, a kis herceg barátja mondta el titkát:

Jól csak a szívével lát az ember. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan.

Már az ajánlás beszédes: nem a gyerekeknek ajánlja a szerző a mesét, hanem „Léon Werthnek, amikor még kisfiú volt”. Miután elolvastam letettem az asztalra a könyvet, és elkezdtem magamban keresni a kis herceget, azt a gyereket, aki még másképpen látta a világot és jobb felnőtté, jobb emberré tehet. Remélem, sokszor megtalálom.