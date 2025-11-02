51 perce
Egy eldugott vásárhelyi zsákutca végén különleges élmények várnak egy kávézóban – galériával
Vásárhely szívében, a Zrínyi utca zsákutcai szakaszán, a kőfal mellett található egy sajátos élményhelyszín, egy különleges hangulatú hely. A Borsika Udvarban régiségek között, vagy éppen a nagy gonddal kialakított kertben lehet kávézni, sütizni, beszélgetni. S ha megtetszett az ódon fotel, karosszék, vagy dísztárgy, azt is megveheti a vendég, csakúgy, mint a székely és olasz különlegességeket.
A Borsika Udvar nem mindennapi utat járt be az elmúlt 9 évben. Nem könnyű rátalálni, de aki egyszer meglelte, biztosan visszatér a hét második felében, csütörtöktől szombatig, valamelyik nyitvatartási napon.
Egy álom vált valóra a Borsika Udvarral
– Amikor létrehoztuk, még magunk sem tudtuk megfogalmazni a férjemmel, hogy mi is lesz és milyen is lesz a Borsika Udvar. A hely adott volt, aminek a sarkán évtizedek óta apósom ötvösműhelye működik. Itt laktak a férjem nagyszülei, a házban most már mi élünk. Nagyon hangulatos az udvara, zegzugos, bájos, amit igyekeztünk évről évre szebbé tenni. 2016-ban nyitottunk, akkor a fő tevékenységünk a régiségek, illetve a székely és olasz delikátesz termékek árusítása volt. A régiségeket már azóta gyűjtöttük a férjemmel, amióta együtt vagyunk. Először csak berendezési tárgyakként gondoltunk ezekre a tárgyakra, utána úgy döntöttünk, miért is ne írhatnánk árat is rájuk? Ha itt maradnak, örülünk nekik, ha elviszik, akkor reméljük, hogy jó gazdára találnak – mondta a Borsika Udvar megálmodója, Gellény Krisztina, akinek az is titkolt vágya volt, hogy az üzletben minőségi időt töltsenek az emberek. Krisztina egyébként etnoökológus aki a, gyógynövények használatával, a helyi ökológiai tudás feltárásával foglalkozott. A Szegedi Tudományegyetem munkatársaként Székelyföldön is végzett kutatásokat. Az egyetem ma már a múlt, a jelen pedig a Borsika Udvar, amit saját maga álmodott meg.
A vendégek ülőhelyeket kerestek, így formálódott az udvar a teraszokkal, kiülőkel
– Az volt a célom, hogy ne csak eladjam a termékeket, hanem meséljek is róluk és a készítőikről, például azokról a székely termelőkről, akik a teafüveket, lekvárokat, zakuszkákat, fűszereket készítették. Úgy képzeltem, hogy beszélgetünk a vásárlókkal és majd ők is beszélgetni kezdenek egymással. Ez hamar össze is jött. Imádtam látni, amikor két ismerős, vagy ismeretlen szóba elegyedett egymással. Hogy még kellemesebb legyen az üzletben az időtöltés, kávéval is megkínáltuk a betérőket. Az egyik olasz termékünk „atyja” ellátogatott az üzletbe és kóstolót rendezett. Azt láttuk, hogy a résztvevők utána a csészékkel a kezükben kimentek az udvara és ülőhelyeket kerestek. A férjem mondta, hogy nézd, az emberek le szeretnének ülni. Kellene valami ülőhely, és egy féltető, hogy védje őket az időjárás viszontagságaitól- mesélte Krisztina.
Később egyre több kis kiülőjük lett, ahol a vásárlók, vendégek beszélgetnek, kávéznak, sütiznek, de van, aki könyvet is visz magával és olvas a nyugalom szigetén. Így fejlődött a Borsika Udvar.
– Az elmúlt kilenc évünkre jellemző volt, hogy figyeltük, mi az, amit a vásárlók szeretnének és aszerint haladunk tovább, miközben megtartottuk azt az elvünket, hogy mik azok az értékek, amikből nem adunk alább – mondta Gellény Krisztina. Időközben számos vásárhelyi termék is bekerült az üzlet kínálatába. Nagy és fontos lépés volt a Borsika Udvar életében, amikor elkészült a cukrászműhely, mert a kávé mellé kellett egy kis édes finomság is.
Macaronok és más, különleges francia sütemények
– Akkor még egy másik cukrászlány dolgozott velünk, vele építettük ki a macaron kínálatunkat, ami azóta szinte a védjegyünkké vált. Amikor ő elment babázni, új cukrászunk lett, aki korábban törzsvendégként járt hozzánk, egyébként fuvolatanár. Ő Veres-Lakos Eszter. Nagyon különleges francia desszertkollekciókat álmodik csak nekünk, ami hathetente változik. Eszter süteményeinél nem a mennyiség, hanem a minőség a legfontosabb, minden egyes desszert extra alapanyagokból, rengeteg ráfordított idővel készül. Vannak, akik minden héten eljönnek és mindig más süteményt kóstolnak – tudtuk meg Krisztinától.
Amióta elkészült a Borsika Udvar boros pincéje, azóta évente kétszer, nyár elején és végén, tartanak borkóstolót is és egész évben magyar borokkal várják a vendégeket.
Egy héten csak két és fél napot vannak nyitva. Krisztina elmondta, így tudnak megmaradni egy különleges oázisnak.
– Hogy hogyan alakul a jövő, mennyiben változunk – ez még előttünk is titok. Annyi bizonyos, az ékszerdoboz jellegből, ebből a hangulatból nem fogunk lejjebb adni – ígérte Gellény Krisztina.
