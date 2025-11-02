Egy eldugott vásárhelyi zsákutca végén különleges élmények várnak egy kávézóban – galériával

Később egyre több kis kiülőjük lett, ahol a vásárlók, vendégek beszélgetnek, kávéznak, sütiznek, de van, aki könyvet is visz magával és olvas a nyugalom szigetén. Így fejlődött a Borsika Udvar.

– Az elmúlt kilenc évünkre jellemző volt, hogy figyeltük, mi az, amit a vásárlók szeretnének és aszerint haladunk tovább, miközben megtartottuk azt az elvünket, hogy mik azok az értékek, amikből nem adunk alább – mondta Gellény Krisztina. Időközben számos vásárhelyi termék is bekerült az üzlet kínálatába. Nagy és fontos lépés volt a Borsika Udvar életében, amikor elkészült a cukrászműhely, mert a kávé mellé kellett egy kis édes finomság is.

Macaronok és más, különleges francia sütemények

– Akkor még egy másik cukrászlány dolgozott velünk, vele építettük ki a macaron kínálatunkat, ami azóta szinte a védjegyünkké vált. Amikor ő elment babázni, új cukrászunk lett, aki korábban törzsvendégként járt hozzánk, egyébként fuvolatanár. Ő Veres-Lakos Eszter. Nagyon különleges francia desszertkollekciókat álmodik csak nekünk, ami hathetente változik. Eszter süteményeinél nem a mennyiség, hanem a minőség a legfontosabb, minden egyes desszert extra alapanyagokból, rengeteg ráfordított idővel készül. Vannak, akik minden héten eljönnek és mindig más süteményt kóstolnak – tudtuk meg Krisztinától.

Amióta elkészült a Borsika Udvar boros pincéje, azóta évente kétszer, nyár elején és végén, tartanak borkóstolót is és egész évben magyar borokkal várják a vendégeket.

Egy héten csak két és fél napot vannak nyitva. Krisztina elmondta, így tudnak megmaradni egy különleges oázisnak.

– Hogy hogyan alakul a jövő, mennyiben változunk – ez még előttünk is titok. Annyi bizonyos, az ékszerdoboz jellegből, ebből a hangulatból nem fogunk lejjebb adni – ígérte Gellény Krisztina.