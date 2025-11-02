A rágcsálók őszi inváziója ellen hívjuk hadba természetes ellenségeiket – javasolják a szakemberek

Műfészek- és költőláda-kihelyezéssel segíthetik a magánemberek és az önkormányzatok a településlakó, rágcsálópusztító baglyok költését – javasolta nemrégiben kiadott közleményében a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. Ezek a madarak – hívja fel a figyelmet a tájékoztató – elsősorban kisrágcsálókkal táplálkoznak, fiókáikat is ezekkel etetik, így biológiai úton segítenek kordában tartani a városokban is problémát okozó egereket és patkányokat. Magyarország tíz fészkelő bagolyfajából öt lakott területeken is él, illetve kimondottan emberkövetőnek számít – közölték, külön is megemlítve az erdei fülesbaglyot.

Erdei fülesbagoly figyel kíváncsian Makón. Fotó: Szabó Imre

Az erdei fülesbagoly szövetségesünk

Az erdei fülesbagoly Közép-Európa, egyúttal hazánk egyik leggyakoribb bagolyfaja. Nevét jellegzetes, fejtetőt ékesítő tollfüleiről kapta, ezek azonban csak díszek: igazi fülnyílásai a fej két oldalán helyezkednek el. Védett, természetvédelmi értéke ötvenezer forint. Példányai október végétől lakott területeken gyülekeznek, itt keresnek védelmet az időjárás viszontagságai és a nappali ragadozók elől.

Csongrád-Csanádban egyébként egyszerűnek tűnik a rágcsálók természetes ellenségeinek invitálása, hiszen több településen, nagyobb városokban is megszokott látvány a közterületek fáin az erdei fülesbagoly a hűvösebb hónapokban. Makón például a belvárosban, a Deák Ferenc utcán és a könyvtár környékén szoktak telelni.

Érdemes segíteni a fészkelésüket

Mit tehetünk azért, hogy a baglyok szívesen telepedjenek meg a közelünkben? A madártani egyesület mesterséges fészkelőhelyek telepítését javasolja.

Az erdei fülesbagoly például elfoglalja az ágvillába kihelyezett vesszőkosarat, és szívesen beköltözik fára vagy épületfalra rögzített, félig nyitott előoldalú vércseládákba.

A gyöngybagoly templomok toronysüvegébe, padlásokra vagy lábazatra telepített költőládákkal, a macskabagoly, a kisebb testű kuvik és füleskuvik pedig nagy méretű mesterséges odúkkal segíthető.

A műfészkekbe, mesterséges odúkba mindig kell tenni száraz füvet, hullott lombot vagy faforgácsot, amibe a tojó kialakítja a tojások számára a fészekmélyedést – áll a közleményben.