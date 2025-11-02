KVÍZ
2 órája
Filmre fel! Idézd fel a legjobb filmek pillanatait legújabb kvízünkben!
Tedd próbára tudásod és ismerd fel a legnagyobb klasszikusokat! Kvízünkben kiderül, mennyire vagy otthon a filmek világában!
Üdv a mozi szerelmeseinek birodalmában!
Ez a kvíz próbára teszi, mennyire ismered a filmvilág klasszikusait, ikonikus szereplőit. Vajon felismered egyetlen képkockából a filmet? Készülj fel – a reflektor rád irányul! Teszteld filmes tudásod, és derítsd ki, te vagy-e a mozi mestere!
1.
Nagy klasszikus, te felismered?
2.
Régi idők nagy klasszikusa ....?
3.
Több rész is van ebből a filmből, de vajon melyik az?
4.
Szinte minden fiú látta ezt a klasszikust, ez pedig a ...
5.
Nagy magyar ikonikus rajzfilm.
6.
Nagy bölcsességek vannak ebben a filmben, melyik ez?
Amennyiben kedvet kaptál hasonló tesztek kitöltéséhez, nézd meg a Délmagyar további kvízeit.
A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!
Ezt ne hagyja ki!Kvíz
2025.10.29. 16:20
Novemberi népszokások, régi hiedelmek és jóslatok – teszteld tudásod!
Ezt ne hagyja ki!KVÍZ
2025.10.26. 14:20
Csak a zsenik ismerik fel mind a zászlókat! Te hányat találsz el?
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre