A mindszenti lány a világ legjobb fodrászai között, Sanghajban mutathatja meg tehetségét
A mindszenti Nagypál Dóra, a hódmezővásárhelyi Eötvös József Technikum volt diákja képviseli Magyarországot a 2026 szeptemberében Sanghajban megrendezésre kerülő WorldSkills Világbajnokságon, vagyis a szakmák világbajnokságán, fodrász kategóriában. A Mindszenten élő fodrászt hétfőn mutatták be a sajtónak.
Nagypál Dóra megnyerte az előválogatót, jövő szeptemberben Sanghajban mutathatja meg tudását a világ legjobb fodrászai között.
Hosszú folyamat vette kezdetét
– Dórit 14 éves kora óta ismerem, 9. osztálytól 13-ig oktattam. Már nagyon korán látszott, hogy jó versenyző lesz. Ügyes volt, jól dolgozott. Az egyik versenyen találkoztunk Hajas Lászlóval, aki megkérdezte, tudnék-e valakit ajánlani a versenyre. Azonnal bemutattam neki Dórit – beszélt a kezdetekről Meszlényi Tamásné, Nagypál Dóra felkészítő oktatója.
– Egy hosszú folyamat vette kezdetét, amíg kiderült, Dóri utazhat a versenyre – mondta Hegedűs Zoltán, az Eötvös technikum igazgatója.
Jól terhelhető versenyző, állja a sarat
Vámos István hosszú évek óta dolgozik Meszlényi Tamásné szalonjában, ő is részt vett Dóri felkészítésében.
– Én is akkor ismertem meg Dórit, amikor még tanuló volt. Jól terhelhető, állja a sarat fizikailag és szellemileg is, üde színfoltja a versenyeknek – mondta Vámos István.
Nagypál Dóra meghívásos alapon vett részt Hajas László előválogató versenyén, erről már ő beszélt a sajtónak. Kiderült, az utolsó középiskolai évében úgy érezte, igazából nem is akar a szakmában maradni, pénzügyi szakon szeretett volna továbbtanulni. De később beszippantotta a versenyzés és nagyon megszerette a szakmát.
– Hatan vettünk részt az előválogatón, ami borzasztóan nehéz feladatok elé állított. Reggel 8 órától délután 6 óráig tartott, de sikerült, első lettem, így én képviselhetem Magyarországot a WorldSkills világbajnokságon – mondta Nagypál Dóra.
A világbajnokságra készülő fodrász az Eötvös büszkesége
– Dóri és a felkészítőcsapat sikerének nagyon örülünk, nagy büszkeség számunkra. A Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum kiemelt feladata a tehetségek felismerése, felkarolása, gondozása. Nagypál Dóra példája jól szemlélteti, hogy a megfelelő szakemberek segítségével milyen eredményeket érhetünk el szakmai fronton – emelte ki Ambrus Norbert, a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum kancellárja. A HSZC augusztusban együttműködési megállapodást kötött Nagypál Dórával, aki a felkészüléséhez igénybe veheti az Eötvös tanműhelyét, a lehetőségekhez mérten a szükséges anyagok biztosításában is közreműködik a centrum. Dóra pedig workshopon, beszámolókon beszél majd a felkészüléséről és a versenyről az Eötvös diákjainak.
Lapunk kérdésére Nagypál Dóra elmondta, hogy milyen frizurákat kell majd készíteni, ez a versenyen derült csak ki.
Hegedűs Zoltán azt is elárulta a sajtótájékoztatón, hogy Dórát jelölték a szakma nagykövete címre is.
