november 3., hétfő

Győző névnap

10°
+21
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
WorldSkills

2 órája

A mindszenti lány a világ legjobb fodrászai között, Sanghajban mutathatja meg tehetségét

Címkék#Nagypál Dóra#világbajnokság#fodrász#HSZC

A mindszenti Nagypál Dóra, a hódmezővásárhelyi Eötvös József Technikum volt diákja képviseli Magyarországot a 2026 szeptemberében Sanghajban megrendezésre kerülő WorldSkills Világbajnokságon, vagyis a szakmák világbajnokságán, fodrász kategóriában. A Mindszenten élő fodrászt hétfőn mutatták be a sajtónak.

Kovács Erika

Nagypál Dóra megnyerte az előválogatót, jövő szeptemberben Sanghajban mutathatja meg tudását a világ legjobb fodrászai között.

fodrász
A sajtótájékoztatón részt vett (balról) Vámos István, Meszlényi Tamásné, Nagypál Dóra, Kincses Tímea (HSZC főigazgató), Ambrus Norbert és Hegedűs Zoltán. Nagypál Dóra a világ legjobb fodrászai között mutathatja meg tehetségét. Fotó: Kovács Erika

Hosszú folyamat vette kezdetét

– Dórit 14 éves kora óta ismerem, 9. osztálytól 13-ig oktattam. Már nagyon korán látszott, hogy jó versenyző lesz. Ügyes volt, jól dolgozott. Az egyik versenyen találkoztunk Hajas Lászlóval, aki megkérdezte, tudnék-e valakit ajánlani a versenyre. Azonnal bemutattam neki Dórit – beszélt a kezdetekről Meszlényi Tamásné, Nagypál Dóra felkészítő oktatója.

– Egy hosszú folyamat vette kezdetét, amíg kiderült, Dóri utazhat a versenyre – mondta Hegedűs Zoltán, az Eötvös technikum igazgatója.

Jól terhelhető versenyző, állja a sarat

Vámos István hosszú évek óta dolgozik Meszlényi Tamásné szalonjában, ő is részt vett Dóri felkészítésében.

– Én is akkor ismertem meg Dórit, amikor még tanuló volt. Jól terhelhető, állja a sarat fizikailag és szellemileg is, üde színfoltja a versenyeknek – mondta Vámos István.

Nagypál Dóra meghívásos alapon vett részt Hajas László előválogató versenyén, erről már ő beszélt a sajtónak. Kiderült, az utolsó középiskolai évében úgy érezte, igazából nem is akar a szakmában maradni, pénzügyi szakon szeretett volna továbbtanulni. De később beszippantotta a versenyzés és nagyon megszerette a szakmát.

– Hatan vettünk részt az előválogatón, ami borzasztóan nehéz feladatok elé állított. Reggel 8 órától délután 6 óráig tartott, de sikerült, első lettem, így én képviselhetem Magyarországot a WorldSkills világbajnokságon – mondta Nagypál Dóra.

A világbajnokságra készülő fodrász az Eötvös büszkesége

– Dóri és a felkészítőcsapat sikerének nagyon örülünk, nagy büszkeség számunkra. A Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum kiemelt feladata a tehetségek felismerése, felkarolása, gondozása. Nagypál Dóra példája jól szemlélteti, hogy a megfelelő szakemberek segítségével milyen eredményeket érhetünk el szakmai fronton – emelte ki Ambrus Norbert, a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum kancellárja. A HSZC augusztusban együttműködési megállapodást kötött Nagypál Dórával, aki a felkészüléséhez igénybe veheti az Eötvös tanműhelyét, a lehetőségekhez mérten a szükséges anyagok biztosításában is közreműködik a centrum. Dóra pedig workshopon, beszámolókon beszél majd a felkészüléséről és a versenyről az Eötvös diákjainak.

Lapunk kérdésére Nagypál Dóra elmondta, hogy milyen frizurákat kell majd készíteni, ez a versenyen derült csak ki.

Hegedűs Zoltán azt is elárulta a sajtótájékoztatón, hogy Dórát jelölték a szakma nagykövete címre is.

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu