A mindszenti lány a világ legjobb fodrászai között, Sanghajban mutathatja meg tehetségét

Nagypál Dóra megnyerte az előválogatót, jövő szeptemberben Sanghajban mutathatja meg tudását a világ legjobb fodrászai között.

A sajtótájékoztatón részt vett (balról) Vámos István, Meszlényi Tamásné, Nagypál Dóra, Kincses Tímea (HSZC főigazgató), Ambrus Norbert és Hegedűs Zoltán. Nagypál Dóra a világ legjobb fodrászai között mutathatja meg tehetségét. Fotó: Kovács Erika

Hosszú folyamat vette kezdetét

– Dórit 14 éves kora óta ismerem, 9. osztálytól 13-ig oktattam. Már nagyon korán látszott, hogy jó versenyző lesz. Ügyes volt, jól dolgozott. Az egyik versenyen találkoztunk Hajas Lászlóval, aki megkérdezte, tudnék-e valakit ajánlani a versenyre. Azonnal bemutattam neki Dórit – beszélt a kezdetekről Meszlényi Tamásné, Nagypál Dóra felkészítő oktatója.

– Egy hosszú folyamat vette kezdetét, amíg kiderült, Dóri utazhat a versenyre – mondta Hegedűs Zoltán, az Eötvös technikum igazgatója.

Jól terhelhető versenyző, állja a sarat

Vámos István hosszú évek óta dolgozik Meszlényi Tamásné szalonjában, ő is részt vett Dóri felkészítésében.

– Én is akkor ismertem meg Dórit, amikor még tanuló volt. Jól terhelhető, állja a sarat fizikailag és szellemileg is, üde színfoltja a versenyeknek – mondta Vámos István.

Nagypál Dóra meghívásos alapon vett részt Hajas László előválogató versenyén, erről már ő beszélt a sajtónak. Kiderült, az utolsó középiskolai évében úgy érezte, igazából nem is akar a szakmában maradni, pénzügyi szakon szeretett volna továbbtanulni. De később beszippantotta a versenyzés és nagyon megszerette a szakmát.

– Hatan vettünk részt az előválogatón, ami borzasztóan nehéz feladatok elé állított. Reggel 8 órától délután 6 óráig tartott, de sikerült, első lettem, így én képviselhetem Magyarországot a WorldSkills világbajnokságon – mondta Nagypál Dóra.

A világbajnokságra készülő fodrász az Eötvös büszkesége

– Dóri és a felkészítőcsapat sikerének nagyon örülünk, nagy büszkeség számunkra. A Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum kiemelt feladata a tehetségek felismerése, felkarolása, gondozása. Nagypál Dóra példája jól szemlélteti, hogy a megfelelő szakemberek segítségével milyen eredményeket érhetünk el szakmai fronton – emelte ki Ambrus Norbert, a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum kancellárja. A HSZC augusztusban együttműködési megállapodást kötött Nagypál Dórával, aki a felkészüléséhez igénybe veheti az Eötvös tanműhelyét, a lehetőségekhez mérten a szükséges anyagok biztosításában is közreműködik a centrum. Dóra pedig workshopon, beszámolókon beszél majd a felkészüléséről és a versenyről az Eötvös diákjainak.