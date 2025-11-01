november 1., szombat

Marianna névnap

17°
+20
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fontos a kommunikáció

55 perce

Szakértők tippjei: így támogathatjuk a gyermekeket a gyászfeldolgozásban

Címkék#kommunikáció#elmúlás#gyermek#gyászfeldolgozás

Az őszinte és életkornak megfelelő kommunikációval elősegítjük a gyermeket abban, hogy megértse és feldolgozza a veszteséget. A Mentaline Pszichológiai Stúdió tisztázta a gyermekek gyászfeldolgozásával kapcsolatos tévhiteket.

Kis Zoltán

Az elmúlásról és a gyászról általánosságban sem könnyű beszélni, különösen ha gyermekekről van szó. A felnőttek gyakran bizonytalanok annak tekintetében, hogy mit és hogyan mondjanak. A gyász a gyerekek életében is egy valóságos helyzet, még ha másként is fejezik ki. 

A gyermekek gyászfeldolgozása
A gyermekek gyászfeldolgozása nem mindig egyértelmű. Illusztráció: Shutterstock

A gyermekek gyász feldolgozása nem mindig egyértelmű 

Az életkori sajátosságok meghatározzák a gyászfeldolgozás módját és idejét is, így a gyermekkori gyász jelei sok esetben sokkal kevésbé egyértelműek. A felnőttekhez hasonlóan a gyermekek is átélhetik, hogy mi az a szomorúság, lehangoltság, düh, de ezek az érzések esetükben jellemzően rövidebb periódusokban érhetőek tetten. Meglehet, hogy az egyik percben sírdogálnak, a másikban pedig úgy játszanak, mintha mi sem történt volna. Ez a gyermeki lélek természetes védekezése – olvasható a Mentaline Pszichológiai Stúdió Facebook oldalán.

A gyászfeldolgozás gyakori jellemzői

Esetükben gyakran vehetjük észre a visszahúzódást, a passzivitást és közömbösséget, ami a szülőkben, felnőttekben azt a tévképzetet keltheti, hogy a gyermek nem fogta fel, hogy mi is történt valójában. A gyerekek sokszor nem tudják megfelelően kifejezni az érzéseiket. Az életkor előrehaladtával egyre több mindent értenek meg, ezért újra és újra átélhetik a gyászt. Pontosan emiatt a gyermekek gyászreakciója akár hosszú évek is elhúzódhat. 

Ezek a szempontok segítenek a gördülékeny kommunikációban 

Fontos, hogy egy biztonságos légkört teremtsünk, a gyermekek bizalma a hozzá közel álló kötődési személyekben van, így egy ennyire problémás témában is ezek a nézőpontok lesznek mérvadóak. Érdemes apró lépésekben haladni a gyermek befogadó kapacitásának megfelelően. A mondandónkat úgy kell megfogalmaznunk, hogy az idomuljon a gyermek életkorához – írják bejegyzésükben. 

A Mentaline Pszichológiai Stúdió további szempontokat nevezett meg  

  • Kérdések: legyünk nyitottak, bátorítsuk őket a kérdésfelvetésre. 
  • Rugalmasság: ne ragaszkodjunk a megtervezett beszélgetéshez, arra fókuszáljunk, amire a gyermek valójában kíváncsi. 
  • Érzelmek: jelezzük, hogy az elmúláshoz kapcsolódóan sokféle érzelem jelenhet meg. 
  • Őszinteség: merjük bevallani, ha valamiben mi sem vagyunk biztosak.
  • Hitelesség: amit a család nem hitelesen él meg, az a gyermek számára sem jelent vigaszt. 

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu