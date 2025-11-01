Szakértők tippjei: így támogathatjuk a gyermekeket a gyászfeldolgozásban

Az elmúlásról és a gyászról általánosságban sem könnyű beszélni, különösen ha gyermekekről van szó. A felnőttek gyakran bizonytalanok annak tekintetében, hogy mit és hogyan mondjanak. A gyász a gyerekek életében is egy valóságos helyzet, még ha másként is fejezik ki.

A gyermekek gyászfeldolgozása nem mindig egyértelmű. Illusztráció: Shutterstock

A gyermekek gyász feldolgozása nem mindig egyértelmű

Az életkori sajátosságok meghatározzák a gyászfeldolgozás módját és idejét is, így a gyermekkori gyász jelei sok esetben sokkal kevésbé egyértelműek. A felnőttekhez hasonlóan a gyermekek is átélhetik, hogy mi az a szomorúság, lehangoltság, düh, de ezek az érzések esetükben jellemzően rövidebb periódusokban érhetőek tetten. Meglehet, hogy az egyik percben sírdogálnak, a másikban pedig úgy játszanak, mintha mi sem történt volna. Ez a gyermeki lélek természetes védekezése – olvasható a Mentaline Pszichológiai Stúdió Facebook oldalán.

A gyászfeldolgozás gyakori jellemzői

Esetükben gyakran vehetjük észre a visszahúzódást, a passzivitást és közömbösséget, ami a szülőkben, felnőttekben azt a tévképzetet keltheti, hogy a gyermek nem fogta fel, hogy mi is történt valójában. A gyerekek sokszor nem tudják megfelelően kifejezni az érzéseiket. Az életkor előrehaladtával egyre több mindent értenek meg, ezért újra és újra átélhetik a gyászt. Pontosan emiatt a gyermekek gyászreakciója akár hosszú évek is elhúzódhat.

Ezek a szempontok segítenek a gördülékeny kommunikációban

Fontos, hogy egy biztonságos légkört teremtsünk, a gyermekek bizalma a hozzá közel álló kötődési személyekben van, így egy ennyire problémás témában is ezek a nézőpontok lesznek mérvadóak. Érdemes apró lépésekben haladni a gyermek befogadó kapacitásának megfelelően. A mondandónkat úgy kell megfogalmaznunk, hogy az idomuljon a gyermek életkorához – írják bejegyzésükben.

A Mentaline Pszichológiai Stúdió további szempontokat nevezett meg

Kérdések: legyünk nyitottak, bátorítsuk őket a kérdésfelvetésre.

Rugalmasság: ne ragaszkodjunk a megtervezett beszélgetéshez, arra fókuszáljunk, amire a gyermek valójában kíváncsi.

Érzelmek: jelezzük, hogy az elmúláshoz kapcsolódóan sokféle érzelem jelenhet meg.

Őszinteség: merjük bevallani, ha valamiben mi sem vagyunk biztosak.

Hitelesség: amit a család nem hitelesen él meg, az a gyermek számára sem jelent vigaszt.