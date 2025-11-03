A halloween után sem ér véget a horrorsztori, komoly következménye lehet, ha a töklámpást a természetben dobod

Az őszi szezon beköszöntével halomszámra vásárolhatók a halloween-i tökök, hiszen hazánkban is egyre nagyobb népszerűségnek örvend a tökfaragás. Érdemes azonban tisztában lenni azzal, milyen természetkárosító hatásai lehetnek a felelőtlenül kidobott tököknek.

A halloween-i tök nem a természetbe való, komoly károkat okozhat. Illusztráció: Shutterstock

A halloween-i tök nem a természetbe való

A közösségi médiában gyakran felmerülő javaslat, hogy a halloween alkalmából kifaragott tököket és töklámpásokat vigyük ki a vadállatoknak táplálékul. Szakértők szerint ez súlyos következményekkel járhat.

A takarmánytök nem természetes része az erdőknek és mezőknek, a vadállattok egy szűk csoportja – például a mindenevő vaddisznó – elfogyasztja, de más állatfajok megbetegedhetnek tőle.

A kifaragott tökökben rendszerint gyertyamaradékok, egyéb műanyag- és fémrészecskék maradnak, emiatt sokkal szennyezettebb lesznek, mint hinnénk. Az ezeket elfogyasztó állatok elpusztulhatnak

– hívja fel a figyelmet a Magyar Állatvédelem.

Hogyan szabaduljunk meg a kifaragott töktől?

Aki csak teheti, a töklámpásokat komposztálja a kertjében vagy tegye az elszállításra váró zöldhulladék közé. A gyertyák és mécsesek maradékait a kommunális hulladékgyűjtőbe kell elhelyezni.