Misztikus alakokkal és gyerekkacajjal teltek meg az utcák Dorozsmán

Együtt ünnepelt a közösség Dorozsmán október 31-én, pénteken. Őszi hangulat és gyerekkacaj töltötte meg az utcákat éjszaka, ahol idén is megrendezésre került a hagyományos Halloween-i Töklámpás felvonulás és csokivadászat. A programot immár évek óta a Dorozsmai lakosok csoportja szervezi Topor Ágnes és Kernács Éva vezetésével.

Idén is nagy sikernek örvendett a Kiskundorozsmán megrendezett Halloween-i Töklámpás felvonulás és csokivadászat. Fotó: Ruzsa Rolan / Facebook

– A legnagyobb öröm számunkra, amikor látjuk, hogy a gyerekek mennyire várják ezt a napot. Ez a rendezvény nemcsak a csokiról, hanem a közösségről, az együtt töltött időről is szól – mondta Topor Ágnes.

Évről évre egyre többen csatlakoznak ehhez az eseményhez – tette hozzá Kernács Éva. – Jó látni, hogy a szülők, nagyszülők is lelkesen részt vesznek, és igazi családi programmá nőtte ki magát a dorozsmai felvonulás.

Csokivadászat a Halloween-i Töklámpás felvonuláson

A töklámpásokkal díszített utcákon a gyerekeket számos helyi vállalkozás várta apró ajándékokkal és édességgel. A menetet Ruzsa Roland önkormányzati képviselő és Mihálffy Béla országgyűlési képviselő vezette, akik az utolsó állomáson, a Sercegő Pizzériánál egy-egy tábla csokival lepték meg a kicsiket.

– Mindig öröm látni, amikor egy közösség ilyen összefogással és lelkesedéssel szervez programot a gyerekeknek. Gratulálunk a szervezőknek, hogy az őszi szünetben ennyi családnak szereztek örömet – mondta Mihálffy Béla és Ruzsa Roland.

A rendezvény idén is bebizonyította, hogy Kiskundorozsmán az ünnepek legfőbb ereje az összetartás és a közös élmény.

Az eseményről készült videó itt megtekinthető: