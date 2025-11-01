1 órája
Misztikus alakokkal és gyerekkacajjal teltek meg az utcák Dorozsmán
Dorozsmán idén is megrendezték a hagyományos halloweeni ünneplést, ahol kicsik és nagyok együtt ünnepeltek. A Halloween-i Töklámpás felvonulás már hagyománnyá vált, amely a Dorozsmai lakosok csoportja rendezi meg évről évre.
Együtt ünnepelt a közösség Dorozsmán október 31-én, pénteken. Őszi hangulat és gyerekkacaj töltötte meg az utcákat éjszaka, ahol idén is megrendezésre került a hagyományos Halloween-i Töklámpás felvonulás és csokivadászat. A programot immár évek óta a Dorozsmai lakosok csoportja szervezi Topor Ágnes és Kernács Éva vezetésével.
– A legnagyobb öröm számunkra, amikor látjuk, hogy a gyerekek mennyire várják ezt a napot. Ez a rendezvény nemcsak a csokiról, hanem a közösségről, az együtt töltött időről is szól – mondta Topor Ágnes.
Évről évre egyre többen csatlakoznak ehhez az eseményhez – tette hozzá Kernács Éva. – Jó látni, hogy a szülők, nagyszülők is lelkesen részt vesznek, és igazi családi programmá nőtte ki magát a dorozsmai felvonulás.
Csokivadászat a Halloween-i Töklámpás felvonuláson
A töklámpásokkal díszített utcákon a gyerekeket számos helyi vállalkozás várta apró ajándékokkal és édességgel. A menetet Ruzsa Roland önkormányzati képviselő és Mihálffy Béla országgyűlési képviselő vezette, akik az utolsó állomáson, a Sercegő Pizzériánál egy-egy tábla csokival lepték meg a kicsiket.
– Mindig öröm látni, amikor egy közösség ilyen összefogással és lelkesedéssel szervez programot a gyerekeknek. Gratulálunk a szervezőknek, hogy az őszi szünetben ennyi családnak szereztek örömet – mondta Mihálffy Béla és Ruzsa Roland.
A rendezvény idén is bebizonyította, hogy Kiskundorozsmán az ünnepek legfőbb ereje az összetartás és a közös élmény.
Az eseményről készült videó itt megtekinthető:
