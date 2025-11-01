november 1., szombat

Marianna névnap

17°
+20
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Halloween-i felvonulás

1 órája

Misztikus alakokkal és gyerekkacajjal teltek meg az utcák Dorozsmán

Címkék#Csokit vagy csalunk#Töklámpás felvonulás#halloween

Dorozsmán idén is megrendezték a hagyományos halloweeni ünneplést, ahol kicsik és nagyok együtt ünnepeltek. A Halloween-i Töklámpás felvonulás már hagyománnyá vált, amely a Dorozsmai lakosok csoportja rendezi meg évről évre.

Delmagyar.hu

Együtt ünnepelt a közösség Dorozsmán október 31-én, pénteken. Őszi hangulat és gyerekkacaj töltötte meg az utcákat éjszaka, ahol idén is megrendezésre került a hagyományos Halloween-i Töklámpás felvonulás és csokivadászat. A programot immár évek óta a Dorozsmai lakosok csoportja szervezi Topor Ágnes és Kernács Éva vezetésével.

Ruzsa Roland és Mihálffy Béla a Halloween-i Töklámpás felvonulás és csokivadászaton, gyerekekkel körbevéve és egy mosolygós segítővel.
Idén is nagy sikernek örvendett a Kiskundorozsmán megrendezett Halloween-i Töklámpás felvonulás és csokivadászat. Fotó: Ruzsa Rolan / Facebook

– A legnagyobb öröm számunkra, amikor látjuk, hogy a gyerekek mennyire várják ezt a napot. Ez a rendezvény nemcsak a csokiról, hanem a közösségről, az együtt töltött időről is szól – mondta Topor Ágnes. 

Évről évre egyre többen csatlakoznak ehhez az eseményhez – tette hozzá Kernács Éva. – Jó látni, hogy a szülők, nagyszülők is lelkesen részt vesznek, és igazi családi programmá nőtte ki magát a dorozsmai felvonulás.

Csokivadászat a Halloween-i Töklámpás felvonuláson

A töklámpásokkal díszített utcákon a gyerekeket számos helyi vállalkozás várta apró ajándékokkal és édességgel. A menetet Ruzsa Roland önkormányzati képviselő és Mihálffy Béla országgyűlési képviselő vezette, akik az utolsó állomáson, a Sercegő Pizzériánál egy-egy tábla csokival lepték meg a kicsiket.
– Mindig öröm látni, amikor egy közösség ilyen összefogással és lelkesedéssel szervez programot a gyerekeknek. Gratulálunk a szervezőknek, hogy az őszi szünetben ennyi családnak szereztek örömet – mondta Mihálffy Béla és Ruzsa Roland.
A rendezvény idén is bebizonyította, hogy Kiskundorozsmán az ünnepek legfőbb ereje az összetartás és a közös élmény.

Az eseményről készült videó itt megtekinthető:

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu