Borzongató este volt, vödörrel felszerelt boszorkányok és szellemek lepték el Szentest – galériával, videóval

Szentesen október 31-én, pénteken, halloween szentesi estéjén 550 gyermek járta végig a várost és kérdezte meg a fogadóhelyeket: „Csokit vagy csínyt?”

A halloween Szentesen a gyerekeknek és a szülőknek egyaránt jó szórakozást jelentett. Fotó: Kovács Erika

Négy helyett öt körzet lett

– Eredetileg 440 gyermekkel számoltunk és 4 körzetet hoztunk létre, ezt azonban felülírta az élet. Összesen 550 gyermek jelentkezett és mi senkinek sem akartuk azt mondani, hogy betelt a létszám. Helyette létrehoztunk egy ötödik körzetet is – mondta Bánvölgyi Petra, a Szentesi Művelődési Központ – Gólyás Ház szolgáltatási hely és a Szentesianyu Facebook csoport által szervezett halloweeni térképes cukorkagyűjtő túra egyik főszervezője. Ő és Győző-Molnárné Kiss Ildikó voltak a nagyszabású szentesi rendezvény „motorjai”.

Az öt körzet az Északi Szellem Körzet, Déli Tökös Körzet, Fekete Pók Körzet, Hullajó Bolyongó és a Kacagó boszorkány volt. Mindenhol 12-13 pont volt, amit délután 5 és este 8 óra között felkereshettek a jelmezbe öltözött, sárga vödörrel felszerelkezett gyermekek, többségük a szülők kíséretével.

Halloween Szentesen: a legkisebbektől a végzős általános iskolásokig

– Minden jelentkező gyermek kapott egy térképet, körzetenként más színű karszalagot és egy jelszót, amivel a fogadókat és a játékba bekapcsolódó gyermekeket is védtük, hogy ne más vigye el a csokikat, hanem a jelentkezők. A résztvevő gyerekek életkora széles skálán mozgott, a kis totyogótól a 13-14 éves korúakig indultak csokit, cukrot keresni. Sok nagy gyerek, akik az elmúlt években még velünk játszott, ma már a szüleiknek segített a fogadópontokon – tudtuk meg Bánvölgyi Petrától.