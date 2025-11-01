november 1., szombat

Halloween éjszakája

1 órája

Borzongató este volt, vödörrel felszerelt boszorkányok és szellemek lepték el Szentest – galériával, videóval

Címkék#csokigyűjtés#Szentes#halloween

Szentesen péntek éjjel elszabadultak a boszorkányok, szellemek. Bármerre járt az ember, apró kis boszikkal, csontvázakkal, „félelmetes” szellemekkel találkozott, ami közös volt bennük: mindenkinek narancssárga vödör volt a kezében. Cukorkát és csokit gyűjtöttek halloween szentesi estéjén.

Kovács Erika

Szentesen október 31-én, pénteken, halloween szentesi estéjén 550 gyermek járta végig a várost és kérdezte meg a fogadóhelyeket: „Csokit vagy csínyt?”

halloween Szentes
A halloween Szentesen a gyerekeknek és a szülőknek egyaránt jó szórakozást jelentett. Fotó: Kovács Erika

Négy helyett öt körzet lett

– Eredetileg 440 gyermekkel számoltunk és 4 körzetet hoztunk létre, ezt azonban felülírta az élet. Összesen 550 gyermek jelentkezett és mi senkinek sem akartuk azt mondani, hogy betelt a létszám. Helyette létrehoztunk egy ötödik körzetet is – mondta Bánvölgyi Petra, a Szentesi Művelődési Központ – Gólyás Ház szolgáltatási hely és a Szentesianyu Facebook csoport által szervezett halloweeni térképes cukorkagyűjtő túra egyik főszervezője. Ő és Győző-Molnárné Kiss Ildikó voltak a nagyszabású szentesi rendezvény „motorjai”.

Az öt körzet az Északi Szellem Körzet, Déli Tökös Körzet, Fekete Pók Körzet, Hullajó Bolyongó és a Kacagó boszorkány volt. Mindenhol 12-13 pont volt, amit délután 5 és este 8 óra között felkereshettek a jelmezbe öltözött, sárga vödörrel felszerelkezett gyermekek, többségük a szülők kíséretével.

Halloween Szentesen: a legkisebbektől a végzős általános iskolásokig

– Minden jelentkező gyermek kapott egy térképet, körzetenként más színű karszalagot és egy jelszót, amivel a fogadókat és a játékba bekapcsolódó gyermekeket is védtük, hogy ne más vigye el a csokikat, hanem a jelentkezők. A résztvevő gyerekek életkora széles skálán mozgott, a kis totyogótól a 13-14 éves korúakig indultak csokit, cukrot keresni. Sok nagy gyerek, akik az elmúlt években még velünk játszott, ma már a szüleiknek segített a fogadópontokon – tudtuk meg Bánvölgyi Petrától. 

Halloween éjszakája Szentesen

Fotók: Kovács Erika

Még a szülők is beöltöztek

Városszerte jelmezes gyermekeket és ugyancsak jelmezbe bújt és kifestett arcú szülőket is láttunk. Nem is lehetett megállapítani, kik élvezik jobban a halloweeni bulit, a szülők, a gyerekek, vagy a fogadópontok felnőttjei. Mi a bölcsődében és a gyermekkönyvtárban jártunk, utóbbi halloween éjszakájára nevet váltott, Rémtár lett. Éjszakai, zseblámpás mesekönyv kölcsönzésre is lehetőség nyílt, ami nagyon népszerű volt, már az első félórában 11 könyvet választottak ki a gyerekek.

A halloweeni buli a Gólyás Házban after partival zárult, amin a résztvevők és a fogadópontok felnőttjei egyaránt részt vettek. Itt előadtak egy táncot is a rendezvény nemrégiben elkészült, hivatalos dalára.

