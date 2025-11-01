1 órája
Ez a szituáció még a rutinos sofőröket is összezavarhatja – te tudod a megoldást?
Sok rutinos sofőrt is megzavar ez a helyzet, pedig a szabály egyszerűnek tűnik. Te tudod, kinek van elsőbbsége, ha a kerékpárút keresztezi az utat? Teszteld magad KRESZ-tesztünkkel!
Ez a KRESZ-teszt nem csupán a rutinról szól, hanem arról is, hogy mennyire tudsz figyelni a részletekre.
Az illusztrált szituációban egy kerékpárút keresztezi az utat, ahol egy autó, egy kamion és egy kerékpáros érkezik a kereszteződéshez.
Nézd meg alaposan a képet, gondold végig a helyzetet, és próbáld meg kitalálni, hogy milyen sorrendben haladhatnak át a kereszteződésen a járművek.
Ha sikerül, te valóban a tudatos, szabályismerő és magabiztos sofőrök közé tartozol. Ellenőrizd, hogy jól tippeltél-e, ehhez látogass el a BAON oldalára.
