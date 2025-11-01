november 1., szombat

1 órája

Ez a szituáció még a rutinos sofőröket is összezavarhatja – te tudod a megoldást?

Címkék#sorrend#kresz-teszt#szabály

Sok rutinos sofőrt is megzavar ez a helyzet, pedig a szabály egyszerűnek tűnik. Te tudod, kinek van elsőbbsége, ha a kerékpárút keresztezi az utat? Teszteld magad KRESZ-tesztünkkel!

Delmagyar.hu

Ez a KRESZ-teszt nem csupán a rutinról szól, hanem arról is, hogy mennyire tudsz figyelni a részletekre. 

Kerékpárút keresztezi az utat a KRESZ-tesztben.
KRESZ-teszt: te tudod a helyes áthaladási sorrendet ebben a szituációban? Fotó: KreszTeszt Facebook-csoport

Az illusztrált szituációban egy kerékpárút keresztezi az utat, ahol egy autó, egy kamion és egy kerékpáros érkezik a kereszteződéshez.

Nézd meg alaposan a képet, gondold végig a helyzetet, és próbáld meg kitalálni, hogy milyen sorrendben haladhatnak át a kereszteződésen a járművek.

Ha sikerül, te valóban a tudatos, szabályismerő és magabiztos sofőrök közé tartozol. Ellenőrizd, hogy jól tippeltél-e, ehhez látogass el a BAON oldalára.

Nézd meg további KRESZ-tesztjeinket is

Amennyiben tetszett, hogy próbára teheted a tudásod, akkor fejtsd meg a korábban közzétett feladványainkat is.

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

