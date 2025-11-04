november 4., kedd

Teszteld, mennyit tudsz a kocsonyáról! – kvíz a Mars téri piacról és a téli finomságról

Címkék#kocsonya#hús#kvíz

Megérkezett a hideg, és vele együtt beindult a kocsonyába való húsok szezonja is a Mars téri piacon. A hentespultokban már sorakozik a csülök, a bőrke, a fül és a farok – minden, ami a jó, reszkető kocsonyához kell. A vásárlók egyre gyakrabban kérik a „kocsonyába valót”, a hentesek pedig azt mondják, most érdemes beszerezni, mielőtt drágulás jön.

Munkatársunktól

A Mars téri piac ilyenkor a tél egyik legautentikusabb szegedi helyszíne: illatok, párás levegő, és a pultok mögött régi receptek elevenednek meg. De vajon te mennyit tudsz erről a klasszikus, zselés magyar ételről? Ismered, melyik húsrész adja az állagát, és tudod, honnan ered a kocsonya hagyománya? Tedd próbára magad legújabb kvízünkkel!

kvíz egy tál kocsonyával
Kvíz: Te vagy a kocsonya szakértője? Illusztráció: Shutterstock

Teszteld tudásod kvízünkkel!

Most kiderítheted! Készítettünk egy játékos, ahol letesztelheted, mennyire ismered a tél egyik legkedveltebb magyar ételét.Töltsd ki a kvízt, és derítsd ki, te vagy-e a kocsonyák koronázatlan mestere!

1.
Melyik húsrészt használják leggyakrabban kocsonyához?
2.
Mitől lesz „kocsonyás” a kocsonya állaga?
3.
Melyik hónapban szokott igazán beindulni a kocsonyaszezon?
4.
Melyik városban rendeznek minden évben „Kocsonyafesztivált”?
5.
Milyen hőmérsékleten szokás hagyni megdermedni a kocsonyát?
6.
Mi a kocsonya legfontosabb fűszere?
7.
Melyik hús nem való kocsonyába?
8.
Melyik évből származik az első írásos magyar kocsonyaemlék?
9.
Mit jelképez a kocsonya a téli magyar konyhában?

Kedvet kaptál a játékhoz? Próbáld ki már elkészült kvízeinket itt.

