Teszteld, mennyit tudsz a kocsonyáról! – kvíz a Mars téri piacról és a téli finomságról

A Mars téri piac ilyenkor a tél egyik legautentikusabb szegedi helyszíne: illatok, párás levegő, és a pultok mögött régi receptek elevenednek meg. De vajon te mennyit tudsz erről a klasszikus, zselés magyar ételről? Ismered, melyik húsrész adja az állagát, és tudod, honnan ered a kocsonya hagyománya? Tedd próbára magad legújabb kvízünkkel!

Kvíz: Te vagy a kocsonya szakértője? Illusztráció: Shutterstock

Teszteld tudásod kvízünkkel!

Most kiderítheted! Készítettünk egy játékos, ahol letesztelheted, mennyire ismered a tél egyik legkedveltebb magyar ételét.Töltsd ki a kvízt, és derítsd ki, te vagy-e a kocsonyák koronázatlan mestere!