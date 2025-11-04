51 perce
Teszteld, mennyit tudsz a kocsonyáról! – kvíz a Mars téri piacról és a téli finomságról
Megérkezett a hideg, és vele együtt beindult a kocsonyába való húsok szezonja is a Mars téri piacon. A hentespultokban már sorakozik a csülök, a bőrke, a fül és a farok – minden, ami a jó, reszkető kocsonyához kell. A vásárlók egyre gyakrabban kérik a „kocsonyába valót”, a hentesek pedig azt mondják, most érdemes beszerezni, mielőtt drágulás jön.
A Mars téri piac ilyenkor a tél egyik legautentikusabb szegedi helyszíne: illatok, párás levegő, és a pultok mögött régi receptek elevenednek meg. De vajon te mennyit tudsz erről a klasszikus, zselés magyar ételről? Ismered, melyik húsrész adja az állagát, és tudod, honnan ered a kocsonya hagyománya? Tedd próbára magad legújabb kvízünkkel!
Teszteld tudásod kvízünkkel!
Most kiderítheted! Készítettünk egy játékos, ahol letesztelheted, mennyire ismered a tél egyik legkedveltebb magyar ételét.Töltsd ki a kvízt, és derítsd ki, te vagy-e a kocsonyák koronázatlan mestere!
