Megtaláltuk a vármegye legolcsóbb lángosát, az árától leesett az állunk – galériával, videóval

Megdöbbentő árakkal találkoztunk, amikor egy Facebook-bejegyzésben szembejött velünk egy reggelizős ajánlat. Minden bizonnyal a vármegye legolcsóbb lángosát találtuk meg Kübekházán, hiszen még a sajtos-tejfölöset is csupán 1200 forintért kínálták, egy simát pedig 700 forintért lehetett megvenni. Kíváncsiak voltunk, hogyan lehet ilyen olcsón kihozni ezt a népszerű ételt, így felkerekedtünk, és a vasárnapi reggelinket ebben a kis faluban fogyasztottuk el.

A legolcsóbb lángos: a kübekházi lángos olcsóságának titka, hogy a polgármester, édesanyja és egy képviselő sütik társadalmi munkában. Fotó: Karnok Csaba

Ingyen tea is járt a legolcsóbb lángos mellé

A Kübecker Manufaktúrában folyamatosan adták egymásnak a kilincset a helyiek: a legtöbben elvitelre kérték a lángost, de volt, aki a napsütésben leült a teraszra és ott fogyasztotta el. Mi is így tettünk, így az extra olcsó lángoshoz még egy pohár teát is kaptunk ingyen, az ugyanis a helyben fogyasztás mellé automatikusan járt. Reggelinket a polgármester asszony szervírozta. Mint kiderült, egész reggel édesanyja és egy konyhai alkalmazott mellett ő és egy képviselő társa, Czakó Brigitta dolgoztak a konyhán.

– Anyukám régen lángos sütödében dolgozott, így ő volt most is a szakács. Én a teát készítettem és a feltéteket is én pakoltam minden lángosra – mesélte Pungor Edit. Ezzel el is árulta, hogyan tudják ilyen olcsón adni a lángost: mindenki társadalmi munkában dolgozott, így munkabért nem kellett számolni a költségekre.