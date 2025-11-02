32 perce
Megtaláltuk a vármegye legolcsóbb lángosát, az árától leesett az állunk – galériával, videóval
Kübekházán havonta egyszer a polgármester és egy képviselő készíti a reggelit a helyieknek. A vármegyében valószínűleg itt található a legolcsóbb lángos: még a sajtos-tejfölös is csak 1200 forintba kerül.
Megdöbbentő árakkal találkoztunk, amikor egy Facebook-bejegyzésben szembejött velünk egy reggelizős ajánlat. Minden bizonnyal a vármegye legolcsóbb lángosát találtuk meg Kübekházán, hiszen még a sajtos-tejfölöset is csupán 1200 forintért kínálták, egy simát pedig 700 forintért lehetett megvenni. Kíváncsiak voltunk, hogyan lehet ilyen olcsón kihozni ezt a népszerű ételt, így felkerekedtünk, és a vasárnapi reggelinket ebben a kis faluban fogyasztottuk el.
Ingyen tea is járt a legolcsóbb lángos mellé
A Kübecker Manufaktúrában folyamatosan adták egymásnak a kilincset a helyiek: a legtöbben elvitelre kérték a lángost, de volt, aki a napsütésben leült a teraszra és ott fogyasztotta el. Mi is így tettünk, így az extra olcsó lángoshoz még egy pohár teát is kaptunk ingyen, az ugyanis a helyben fogyasztás mellé automatikusan járt. Reggelinket a polgármester asszony szervírozta. Mint kiderült, egész reggel édesanyja és egy konyhai alkalmazott mellett ő és egy képviselő társa, Czakó Brigitta dolgoztak a konyhán.
– Anyukám régen lángos sütödében dolgozott, így ő volt most is a szakács. Én a teát készítettem és a feltéteket is én pakoltam minden lángosra – mesélte Pungor Edit. Ezzel el is árulta, hogyan tudják ilyen olcsón adni a lángost: mindenki társadalmi munkában dolgozott, így munkabért nem kellett számolni a költségekre.
A vármegyében valószínűleg itt található a legolcsóbb lángosFotók: Karnok Csaba
Eltűnt a lángossütő vállalkozó, ezért az önkormányzati vendéglőben készítenek havonta egyszer ilyen reggelit
– A múlt hónapban hirdettünk először lángossütő reggelt. Mi sem gondoltuk volna, hogy ekkora sikere lesz: reggel 8 és 12 óra között 200 lángost adtunk el, az utcán állt a sor – mesélte a polgármester. Akkor elhatározták, hogy ezt az akciót minden hónapban megismétlik. Régen ugyanis rendszeresen járt a faluba egy lángossütő kisbusz, az azonban már régóta nem jön és a lakosok kérdezték, nem akarnak-e az önkormányzati fenntartású vendéglátóhelyen időnként ilyet is csinálni. És mint kiderült, valóban nagy rá az igény.
A lángos egyébként kifejezetten finom volt, tésztája pedig ropogott, amit szintén ritkán lehet már megtapasztalni. Méretében is megegyezett a megszokott lángos sütödei darabokkal, így kifejezetten jó ár-érték arányban tudtunk belőle megreggelizni.
Hamarosan jönnek az extra feltétek és töltelékek is
A kübekházi lángos egyelőre csak magában, vagy sajttal, tejföllel, fokhagymával kérhető, de már tervezik, hogy az egyedi igényeket is kiszolgálják, így hamarosan bővebb feltétválasztékkal és töltött lángossal is kedveskednek majd azoknak, akik havonta ellátogatnak a lángos napjukra.