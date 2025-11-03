november 3., hétfő

Ezt most nem hagyhatják ki a barkácsolók! Hétvégén nagy dobásra készül a Lidl

A barkácsolók és a hobbimesterek most örülhetnek, hiszen újra különleges Parkside termékek kerülnek a polcokra, amelyek a műhelyekben elengedhetetlenek lehetnek. A Lidl legújabb akciós újságjában praktikus újdonságra bukkantunk.

Delmagyar.hu

A barkácsolás és kertgondozás szerelmeseinek újra érdemes átlapozniuk a Lidl új akciós újságját, hiszen ezen a héten is sok praktikus meglepetést tartogat. A Lidl kiemelt ajánlata ezen a hétvégén a Parkside töltőhuzalos heggesztőkészüléke lesz, amely minden ezermester kedvence lehet a műhelyben. 

Lidl eszközök
Újabb elengedhetetlen barkácseszköz a Lidl polcain, de csak két napig lesz elérhető. Fotó: Vémi Zoltán

Modern technológia a precíz munkához

A készülék inverttechnológiával működik, így a ház körüli javításokhoz is ideális lehet. A huzalelőtolás automatikus, a hegesztési áram pedig 20 és 12 amper között állítható. 2 méteres heggesztőkábel is jár a készülékhez és cserélhető fúvókákkal is fel van szerelve. 

Hétvégi akció a Lidl üzleteiben

Ha Lidl Plus applikációval vásároljuk meg, akkor 3000 forint kedvezményt is kapunk. A készülék ára így 34 999 Ft.  Ahogy megszokhattuk 3 év garanciát is vállal rá a gyártó.  A vásárlással azonban nem érdemes sokat várni, hiszen az akció csak a hétvégén november 8-án és 9-én él majd. 

