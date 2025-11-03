3 órája
Ezt most nem hagyhatják ki a barkácsolók! Hétvégén nagy dobásra készül a Lidl
A barkácsolók és a hobbimesterek most örülhetnek, hiszen újra különleges Parkside termékek kerülnek a polcokra, amelyek a műhelyekben elengedhetetlenek lehetnek. A Lidl legújabb akciós újságjában praktikus újdonságra bukkantunk.
A barkácsolás és kertgondozás szerelmeseinek újra érdemes átlapozniuk a Lidl új akciós újságját, hiszen ezen a héten is sok praktikus meglepetést tartogat. A Lidl kiemelt ajánlata ezen a hétvégén a Parkside töltőhuzalos heggesztőkészüléke lesz, amely minden ezermester kedvence lehet a műhelyben.
Modern technológia a precíz munkához
A készülék inverttechnológiával működik, így a ház körüli javításokhoz is ideális lehet. A huzalelőtolás automatikus, a hegesztési áram pedig 20 és 12 amper között állítható. 2 méteres heggesztőkábel is jár a készülékhez és cserélhető fúvókákkal is fel van szerelve.
Hétvégi akció a Lidl üzleteiben
Ha Lidl Plus applikációval vásároljuk meg, akkor 3000 forint kedvezményt is kapunk. A készülék ára így 34 999 Ft. Ahogy megszokhattuk 3 év garanciát is vállal rá a gyártó. A vásárlással azonban nem érdemes sokat várni, hiszen az akció csak a hétvégén november 8-án és 9-én él majd.
A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!
Ilyet még biztosan nem láttál: három rollerből és egy sörösrekeszből építette meg a száguldó hokedlit – galériával, videóval
Vízelvezető árokba hajtott egy autó, ezzel két nagyobb balesetet is elkerült – galériával