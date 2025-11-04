A KEGYETLEN: érkezik az első magyar AI-true crime sorozat Magda Marinkóról

Még idén debütál az első magyar gyártású true crime dokusorozat, A KEGYETLEN – Magda Marinko rémtörténete, amely minden eddiginél részletesebben mutatja be a hírhedt sorozatgyilkos ügyét. A háromrészes sorozat nemcsak tartalmában, hanem technikai megvalósításában is mérföldkő: az alkotók a legmodernebb mesterséges intelligencia-eszközöket vetették be a látványos vizuális rekonstrukciókhoz, amelyek eddig sosem látott módon idézik meg Marinko történetét – írja a mediapiac.hu.

Három részes dokumentumfilm sorozat készült Magda Marinkoról. Archív fotó: DM

A produkció a magyar médiapiacon egyedülálló együttműködés keretében készült: a Paprika Studios fejlesztette és gyártotta, a bemutató először az RTL+ Premium streamingplatformon lesz elérhető, majd a VIASAT3 is műsorára tűzi. A hivatalos előzetes november 6-án, a Big Picture konferencián debütál.

Magda Marinko kegyetlenségeit AI segítségével rekonstruálták

A készítők AI-alapú illusztrációs technikákkal rekonstruálták a bűncselekmények helyszíneit, így a sorozat vizuálisan is felveszi a versenyt a nemzetközi produkciókkal. A történet eddig nem ismert részleteket is feltár: archív felvételek, exkluzív tanúvallomások és mesterséges intelligenciával generált képi betétek segítik a nézőt megérteni a kilencvenes évek egyik legmegrázóbb bűnügyi esetét.

A sorozat nemcsak a gyilkosságokra, hanem a hozzájuk kapcsolódó rejtélyekre is fókuszál – többek között arra, hogy miért maradtak homályban bizonyos nyomozati részletek, és valóban köze lehetett-e Magda Marinkónak a szegedi Z. Nagy család kivégzéséhez, amelyet sosem ismert be. A produkció utómunkálatai jelenleg is zajlanak, a premier pontos dátumát hamarosan hivatalosan is bejelentik.