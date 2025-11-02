november 2., vasárnap

Elképesztő látvány vár arra, aki most a Maros-part felé veszi az irányt – galériával

Címkék#ártéri erdő#ősz#vízállás#Maros-part

Két hete hirtelen jött az ősz, ennek köszönhetően mostanra az erdők páratlan színkavalkáddal fogadják látogatóikat. Ilyenkor semmihez sem fogható élmény a Maros-parti séta – mi megnéztük az árteret és a folyót is.

Szabó Imre

A fű még zöldell, a fák lombjai viszont már aranyló, sárgásbarna színekben pompáznak – ezt láthatja, akit a mostani ragyogó napsütésben érdekel egy Maros-parti séta. Mi a nyaranta népszerű pihenőhely, a folyó menti strand felé vettük az irányt. Megnéztük az erdőt, az üdülőövezetet és a folyót is. Úgy láttuk, sokan vállalkoztak hasonló hangulatos kirándulásra. Friss levegő, derűs nyugalom fogadott bennünket.

Maros-parti séta, ősz, erdő
Maros-parti séta páratlan színkavalkáddal. Fotó: Szabó Imre

Maros-parti séta színkavalkáddal

Arról, ami a folyóparton és az erdőben jelenleg látható, a Körös-Maros Nemzeti Park is foglalkozott honlapján. Mint írják, idén október közepén a jelentős lehűlés következtében az őszi színesedés robbanásszerűen indult be a Maros menti erdőkben. Először a kőrisek és a juharok öltöttek igazán megkapó, élénksárga színt, mostanra pedig már a hazai nyárfák és a szilfák, a cserjék közül pedig a galagonyák és a kökények is elkezdtek színesedni. Emellett még a tölgyfák és néhány nyárfa tartja a zöld színét, így egy elképesztően látványos színkavalkád fogadja a természetjárókat.

Maros-parti séta színkavalkáddal

Fotók: Szabó Imre

Alacsony, de nem rekord közeli vízállás

Kíváncsiak voltunk a Marosra is. A folyó vízállása, mint a vízügy erről tájékoztató honlapja tudatja, mínusz 90 centi fölötti, azaz alacsony, de a negatív rekordtól azért messze van. Most csak egy apróbb szigetet láttunk, a korábbi évek hasonló időszakában viszont előfordult, hogy száraz lábbal majdnem a meder közepéig be lehetett sétálni. Az alacsony vízállásnak és a lehűlő víznek köszönhetően a Maros a nyári kevert barnás színből kezd átmenni inkább zöldes, már-már kékesbe hajló árnyalatba – ezt pedig ugyancsak a nemzeti park állapította meg találóan tájékoztatójában. 

