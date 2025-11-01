november 1., szombat

Emlékezés

1 órája

Mindenszentek estéjén a temetőkben mécsesek százai világítanak az üdvözült lelkeknek – galériával

Címkék#mindenszentek#mécses#temető

Gyönyörű fénybe borultak szombat este a temetők. Mindenszentek ünnepén a keresztények az üdvözült lelkekre emlékeznek.

Delmagyar.hu

Halottjainkra minden évben két napon emlékezünk: mindenszentekkor és halottak napján. Előbbi, november elseje munkaszüneti nap. Ezen a napon a keresztény egyház az üdvözült lelkekre emlékezik. Ez jelenti a fő ünnepet, melyet másnap a halottak napja követ. Ekkor az elhunyt, de az üdvösséget még el nem nyert, a tisztítótűzben szenvedő hívekre emlékeznek. A két nap azonban mostanra szinte összeolvadt a köztudatban és felekezetiségtől függetlenül a halottjainkra való emlékezés ünnepe. 

Mindenszentek fényei
Mindenszentek estéjén gyönyörű fénybe borultak a temetők. Fotó: Gémes Sándor

Idén mindkét nap hétvégére esett, ráadásul vénasszonyok nyarát, 20 fok feletti hőmérsékletet és gyönyörű napsütést hozott. Sokan használták ki, hogy a gyönyörű színbe borult fák között sétálgassanak a temetőkben ebben a filmbe illő őszi időben. De legalább ennyien döntöttek azonban úgy, hogy ez az ünnep a sötétséggel és a gyertyák fényével teljes, így inkább késő délutánra időzítették elhunyt szeretteik meglátogatását. 

Mindenszentek gyertyafényei

Naplemente után a temetők ilyenkor gyönyörű fénybe borulnak, minden síron színes mécsesek világítanak. A gyertya fénye az örök világosságot jelképezi, de sokan úgy tartják, hogy azért kell lángot gyújtani a sírokon, hogy a tévelygő lelkek melegedni tudjanak a gyertyák lángja mellett, illetve, hogy visszataláljanak sírjaikba és ne nyugtalanítsák az élőket. Hogy milyen meghitt és mással össze nem hasonlítható látványt nyújt mindez, azt tekintsék meg fotóriporter kollégánk szombati, mindenszentek estéjén készült galériájából. 

Mindenszentek estéjén gyönyörű fénybe borultak a temetők

Fotók: Gémes Sándor

