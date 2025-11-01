59 perce
Mindenszenteki Mécsesgyújtás: 1500 mécses lángja lobbant fel Vásárhelyen
Idén is szemet gyönyörködtető fényinstallációt készített Hódmezővásárhelyen, a katolikus temetőben a Csongrád Megyei Kegyeleti Kft. A Mindenszenteki Mécsesgyújtáson ezúttal a cég logóját rakták ki piros mécsesekből, benne egy békegalambbal.
Csongrád-Csanád vármegyében tizenkilenc olyan település is csatlakozott a Magyar Temetőfenntartók és Üzemeltetők Szövetsége Mindenszenteki Mécsesgyújtásához, amelyek tulajdonosok a Kegyeleti Kft.-ben, illetve rajtuk rajtuk kívül több más település temetője is.
Ezerötszáz mécses
– Ez már a Magyar Temetőfenntartók és Üzemeltetők Szövetségnek ötödik mécsesgyújtása mindenszentekkor. Most körülbelül 1500 mécsesből állt össze a fényinstallációnk Vásárhelyen, amit az egyik dolgozónk kislánya tervezett és rajzolt fel a ravatalozó előtti árkádos területre – mondta Varga György, a Kegyeleti Kft. ügyvezetője.
A megmaradt mécsesekből a temetőlátogatók alakítottak ki motívumokat
A fényinstalláció fő motívuma a békegalamb volt. Amikor elkészült az installáció, még maradtak ki mécsesek. Hogy mi készüljön belőlük, azt a kft. a temetőlátogatókra bízta, akik igen kreatívak és aktívak voltak.
Mindenszenteki Mécsesgyújtás: a temetőlátogatás emelkedett élmény legyen
– Ez is a célunk a Mindenszenteki Mécsesgyújtással, hogy november 1-jén a temetőlátogatás emelkedett élmény legyen és bevonjuk a mécsesgyújtásba a gyermekeket és a felnőtteket is. Jó érzés volt látni, hogy sokan részt vettek a munkában, illetve azt, hogy az erre járók megálltak kicsit, gyönyörködtek az alkotásokban, voltak, akik elmondtak egy imát, és olyanokat is láttunk, akik megkönnyezték a látottakat – emelte ki Varga György.
