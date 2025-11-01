november 1., szombat

Békegalamb volt a fő motívum

59 perce

Mindenszenteki Mécsesgyújtás: 1500 mécses lángja lobbant fel Vásárhelyen

Címkék#gyertyagyújtás#Mindenszenteki Mécsesgyújtás#Hódmezővásárhely

Idén is szemet gyönyörködtető fényinstallációt készített Hódmezővásárhelyen, a katolikus temetőben a Csongrád Megyei Kegyeleti Kft. A Mindenszenteki Mécsesgyújtáson ezúttal a cég logóját rakták ki piros mécsesekből, benne egy békegalambbal.

Kovács Erika

Csongrád-Csanád vármegyében tizenkilenc olyan település is csatlakozott a Magyar Temetőfenntartók és Üzemeltetők Szövetsége Mindenszenteki Mécsesgyújtásához, amelyek tulajdonosok a Kegyeleti Kft.-ben, illetve rajtuk rajtuk kívül több más település temetője is. 

Mindenszenteki Mécsesgyújtás Vásárhelyen
Gyönyörű látványt nyújtott a Mindenszenteki Mécsesgyújtás alkalmából készített fényinstalláció Hódmezővásárhelyen. Fotó: Kovács Erika

Ezerötszáz mécses

– Ez már a Magyar Temetőfenntartók és Üzemeltetők Szövetségnek ötödik mécsesgyújtása mindenszentekkor. Most körülbelül 1500 mécsesből állt össze a fényinstallációnk Vásárhelyen, amit az egyik dolgozónk kislánya tervezett és rajzolt fel a ravatalozó előtti árkádos területre – mondta Varga György, a Kegyeleti Kft. ügyvezetője.

A megmaradt mécsesekből a temetőlátogatók alakítottak ki motívumokat

A fényinstalláció fő motívuma a békegalamb volt. Amikor elkészült az installáció, még maradtak ki mécsesek. Hogy mi készüljön belőlük, azt a kft. a temetőlátogatókra bízta, akik igen kreatívak és aktívak voltak.

Mindenszenteki Mécsesgyújtás: a temetőlátogatás emelkedett élmény legyen

– Ez is a célunk a Mindenszenteki Mécsesgyújtással, hogy november 1-jén a temetőlátogatás emelkedett élmény legyen és bevonjuk a mécsesgyújtásba a gyermekeket és a felnőtteket is. Jó érzés volt látni, hogy sokan részt vettek a munkában, illetve azt, hogy az erre járók megálltak kicsit, gyönyörködtek az alkotásokban, voltak, akik elmondtak egy imát, és olyanokat is láttunk, akik megkönnyezték a látottakat – emelte ki Varga György.

