Szegedi hírek

2 órája

Őszi elixír a Dél-Alföldről, ami szebb bőrt és jobb kedvet ígér

szőlőtermelő#szőlő#Homokhátság#must

Az ősz egyik legédesebb ajándéka ez az ital, amely Csongrád-Csanád megye szőlőtermesztő vidékein is elérhető. A must nemcsak finom, hanem természetes szuperélelmiszer, amely vitaminokban és antioxidánsokban gazdag. Támogatja az immunrendszert, szépíti a bőrt és segíti a méregtelenítést.

Delmagyar.hu

Ez Csongrád-Csanád megye íze, ami nemcsak finom, hanem szépít is. Az ősz egyik legédesebb ajándéka kétségkívül a must. A frissen préselt szőlőlé nemcsak a gyerekek kedvence, hanem igazi természetes szuperélelmiszer is. Csongrád-Csanád vármegye szőlőtermesztő vidékein is elérhető.

egy tál vörös must
Frissen préselt must Csongrád-Csanád megye szőlőiből, ez az ősz igazi ajándéka. Fotó: Shutterstock

A must mint életelixír

must valójában nem más, mint a szőlő első, erjedés előtti állapota, amikor még minden vitamin, ásványi anyag és antioxidáns benne van, amit a természet nyáron gondosan elraktározott. A csongrádi és mórahalmi borvidékek gazdái szerint ez az időszak „a szőlő lelkének születése”.

Vitaminok és ásványi anyagok

A friss must B-, C- és E-vitaminban gazdag, emellett olyan ásványi anyagokat tartalmaz, mint a kálium, a vas és a magnézium. Ezek támogatják az immunrendszert, javítják a keringést, és segítenek a fáradtság leküzdésében, pont amire az őszi hónapokban szükségünk van.

A dél-alföldi must: tiszta, napfényes, édes

A Csongrád-Csanád megyei borvidékek – Mórahalom, Ásotthalom, Csongrád és Pusztamérges környéke – különleges adottságokkal rendelkeznek. A homokos talaj és a sok napsütés miatt a szőlő itt kevesebb savat, de több természetes cukrot tartalmaz, így a belőle készült must különösen lágy és gyümölcsös ízű. Az őszi szüretek ilyenkor igazi közösségi események: a helyiek hordókba fejtik, kóstolgatják, a gyerekek pedig boldogan „mustolnak” a présházak udvarán.

Egészség és szépség egy pohárban

A must, vagyis a frissen préselt szőlőlé nem csupán a szüreti hangulat elengedhetetlen része, hanem egy igazi szuperital is, amely értékes hatóanyagai révén támogatja a bőr fiatalságát és a szervezet természetes tisztulási folyamatait.

A bőrápolásban is fontos

A mustban koncentrálódó vitaminok alapvető szerepet játszanak a bőrápolásban. Ez a természetes nedű kiválóan alkalmas az öregedési folyamatok lassítására, hiszen tápanyagai aktívan hozzájárulnak a bőr rugalmasságának és fiatalságának megőrzéséhez. Rendszeres fogyasztásával érezhetően puhábbá és tápláltabbá tehetjük bőrünket belülről.

Méregtelenítésben is kiváló

A must kiváló, természetes eszköz a szervezet méregtelenítésére is. Vízhajtó tulajdonságának köszönhetően segíti a salakanyagok eltávolítását. Különösen az őszi-téli időszak közeledtével érdemes beiktatni az étrendbe, mivel támogatja az immunrendszert, ezzel felkészítve a szervezetet a hidegebb hónapok kihívásaira.

Így tárold és fogyaszd!

A must természetes, élő anyag lévén mindössze néhány napig tartható el a spontán erjedés miatt. Szerencsére könnyedén tartósítható, így télen is élvezhetjük jótékony hatásait:

  • Tartósítás: Fagyasztással, illetve lassú főzéssel és dunsztolással a must tartósítható, így az ízletes szüreti nedű akár hónapokig az asztalra kerülhet.
  • Mértékletesség: Bár rendkívül egészséges, a must emésztést fokozó hatása miatt nem szabad túlzásba esni a fogyasztásával. A kívánt egészségügyi hatás eléréséhez elegendő a napi 1-2 pohár must elfogyasztása.

Szegedi hírek

