november 1., szombat

Marianna névnap

+20
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szegedi hírek

34 perce

A város anno és ma – ilyenek voltak a nyolcvanas évek Szegeden (videóval)

Címkék#felvétel#nosztalgia#Szeged

Ilyen volt Szeged anno és ma: különleges felvételek láttak napvilágot, amelyek megmutatják, milyen volt a város a nyolcvanas években. A korhű videót ezúttal egy 2025-ös felvétellel egészítették ki.

Kis Zoltán

A Délmagyar korábban már beszámolt arról a különleges retró videóról, amely a nyolcvanas évek Szegedének hangulatát idézi fel. Az 1986-ban készült felvétel az interneten bukkant fel, igazi időutazás, amelyet egy régi VHS-kamera rögzített. A megosztott videó nagyszerűen mutatja be, hogyan változott meg a város az elmúlt évtizedekben.

Ilyen volt a Nyolcvanas évek Szegeden
Különleges felvétel mutatja be, milyenek voltak a nyolcvanas évek Szegeden és milyen az élet ma. Fotó: Fortepan

A nosztalgiát idéző kamerafelvétel - nyolcvanas évek Szegeden új nézőpontból 

A felvételen jól látható a város egykori hangulata és annak legtöbb látványossága: a Dóm tértől, a Rakparton át, egészen a Széchenyi térig szemtanúi lehetünk a különleges látványnak. A felvételen nincs narráció, csak a zajos utca hangjait halljuk, amely megidézi a város egykori hangulatát. A megjelenő járművek, épületek már csak az emlékekben, no meg ezen a felvételen élnek. A korabeli felvétel ide kattintva érhető el. 

2025 az új 1986 – a régi korok hangulatát idéző útszakaszon újra végigmentek 

A népszerű Szegeden láttam és hallottam Facebook-csoportban elterjedt videóban jól láthatjuk, hogy a ’86-os videót alapul véve, ismét végighaladtak ugyanazon útvonalnak egy adott szakaszán. Szemmel látható különbségek fedezhetőek fel a két felvétel között. 

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Szegedi hírek

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu