A város anno és ma – ilyenek voltak a nyolcvanas évek Szegeden (videóval)

A Délmagyar korábban már beszámolt arról a különleges retró videóról, amely a nyolcvanas évek Szegedének hangulatát idézi fel. Az 1986-ban készült felvétel az interneten bukkant fel, igazi időutazás, amelyet egy régi VHS-kamera rögzített. A megosztott videó nagyszerűen mutatja be, hogyan változott meg a város az elmúlt évtizedekben.

Különleges felvétel mutatja be, milyenek voltak a nyolcvanas évek Szegeden és milyen az élet ma. Fotó: Fortepan

A nosztalgiát idéző kamerafelvétel - nyolcvanas évek Szegeden új nézőpontból

A felvételen jól látható a város egykori hangulata és annak legtöbb látványossága: a Dóm tértől, a Rakparton át, egészen a Széchenyi térig szemtanúi lehetünk a különleges látványnak. A felvételen nincs narráció, csak a zajos utca hangjait halljuk, amely megidézi a város egykori hangulatát. A megjelenő járművek, épületek már csak az emlékekben, no meg ezen a felvételen élnek. A korabeli felvétel ide kattintva érhető el.

2025 az új 1986 – a régi korok hangulatát idéző útszakaszon újra végigmentek

A népszerű Szegeden láttam és hallottam Facebook-csoportban elterjedt videóban jól láthatjuk, hogy a ’86-os videót alapul véve, ismét végighaladtak ugyanazon útvonalnak egy adott szakaszán. Szemmel látható különbségek fedezhetőek fel a két felvétel között.