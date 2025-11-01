34 perce
A város anno és ma – ilyenek voltak a nyolcvanas évek Szegeden (videóval)
Ilyen volt Szeged anno és ma: különleges felvételek láttak napvilágot, amelyek megmutatják, milyen volt a város a nyolcvanas években. A korhű videót ezúttal egy 2025-ös felvétellel egészítették ki.
A Délmagyar korábban már beszámolt arról a különleges retró videóról, amely a nyolcvanas évek Szegedének hangulatát idézi fel. Az 1986-ban készült felvétel az interneten bukkant fel, igazi időutazás, amelyet egy régi VHS-kamera rögzített. A megosztott videó nagyszerűen mutatja be, hogyan változott meg a város az elmúlt évtizedekben.
A nosztalgiát idéző kamerafelvétel - nyolcvanas évek Szegeden új nézőpontból
A felvételen jól látható a város egykori hangulata és annak legtöbb látványossága: a Dóm tértől, a Rakparton át, egészen a Széchenyi térig szemtanúi lehetünk a különleges látványnak. A felvételen nincs narráció, csak a zajos utca hangjait halljuk, amely megidézi a város egykori hangulatát. A megjelenő járművek, épületek már csak az emlékekben, no meg ezen a felvételen élnek. A korabeli felvétel ide kattintva érhető el.
2025 az új 1986 – a régi korok hangulatát idéző útszakaszon újra végigmentek
A népszerű Szegeden láttam és hallottam Facebook-csoportban elterjedt videóban jól láthatjuk, hogy a ’86-os videót alapul véve, ismét végighaladtak ugyanazon útvonalnak egy adott szakaszán. Szemmel látható különbségek fedezhetőek fel a két felvétel között.
A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!
Avartűz pusztít Szegednél, két tároló vált a lángok martalékává
Forgalmi káosz a Boldogasszony sugárúton: pótlóbuszok közlekednek
Szegedi hírek
- Jön az EU-s jogosítványreform: digitális engedély, szigorúbb vizsgák és új korhatár
- Szellemek, repülők és elhagyatott nyaralók – Csongrád-Csanád legborzongatóbb urbex helyei (galériákkal)
- Fűszeres krumpli nélkül is fantasztikus: megkóstoltuk a hamburgert, amiért megőrül az ország – galériával, videóval
- Ezekért a könyvekért állnak most sorba az emberek – egyszerre robbantott a két magyar sztáríró
- Ismert emberek sírjai Szegeden: megnéztük, milyen állapotban várják Halottak napját – galériával