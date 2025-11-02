Sokan elintézik egy ronggyal, pedig a párás ablak komoly bajt jelezhet

A fűtési szezon kezdetével és a hideg éjszakák megjelenésével egyre többen tapasztalják, hogy lakásuk ablaka reggelre lepárásodik. A jelenség egyáltalán nem ártalmatlan, komoly problémát is jelezhet a pára otthon, mely ellen érdemes tenni.

Az ablakon megjelenő pára otthon gyakori jelenség télen, de egyáltalán nem ártalmatlan. Illusztráció: Shutterstock

Hidegben gyorsabban lecsapódik a pára otthonunkban

Az ablakok párásodásának oka a helyiség meleg levegőjének és a magas páratartalomnak a kombinációja. A meleg levegő több nedvességet képes magába zárni, és amikor lehűl, a nedvesség kicsapódik az ablakokra. Minél hidegebb van kint, annál kevesebb nedvességet képes a beltéri levegő megkötni. Ez növeli a páralecsapódás kockázatát az ablakokon.

Általában három gyenge pont van, ahol a páralecsapódás viszonylag gyorsan kialakulhat: az ablakkeret, az ablaküveg, illetve az ablakkeret és az ablakszárny közötti tér. Ha nem teszünk ez ellen semmmit, az gyakran penész kialakulásához vezethet, hiszen ez a gomba éppen a párás környezetet kedveli. Ez pedig már az egészségünket is károsíthatja.

A penész nem csupán esztétikai probléma

A penész számos egészségügyi kockázatot hordoz magában, mely különösen a légzőszervi panaszoktól szenvedőknek lehet veszélyes. A penésznek ugyanis olyan melléktermékei is lehetnek, melyek erőteljesen allergizálhatnak, irritálhatják a szemet, a tüdőt, az orr nyálkahártyáját, a bőrt és a torkot is. A penészérzékenység hasonló tünetekkel járhat, mint bármilyen más allergia. Ezek közé tartozik az orrfolyás és orrdugulás, az orr- és torokviszketés, tüsszögés, fokozott könnyezés.

A légzőszervi betegségtől szenvedőknél vagy a legyengült immunrendszerűeknél a penész fokozhatja a már meglévő betegségek tüneteit, de ha sokáig penészes környezetben vannak, akkor újabb betegségeket is okozhat. Különösen az asztmások vannak veszélyben. Bizonyos penészgombafajták pedig akár súlyos tüdőbetegségeket, fertőzéseket, a tüdő szöveteinek hegesedését okozhatják.

Így előzheti meg a bajt

Az ablakok párásodása tehát mindenképpen intő jel, amivel foglalkozni kell, hogy elkerüljük a lakás penészedését. Ha ilyen jelenséggel találkozunk, az azt mutatja, hogy valószínűleg nem megfelelő a légcsere a beltérben.