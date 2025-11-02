2 órája
Sokan elintézik egy ronggyal, pedig a párás ablak komoly bajt jelezhet
Télen gyakori jelenség, hogy reggel nedvesek az ablakok. A pára otthoni megjelenése intő jel és foglalkozni kell a témával, hiszen súlyos betegség is felütheti a fejét miatta a családban.
A fűtési szezon kezdetével és a hideg éjszakák megjelenésével egyre többen tapasztalják, hogy lakásuk ablaka reggelre lepárásodik. A jelenség egyáltalán nem ártalmatlan, komoly problémát is jelezhet a pára otthon, mely ellen érdemes tenni.
Hidegben gyorsabban lecsapódik a pára otthonunkban
Az ablakok párásodásának oka a helyiség meleg levegőjének és a magas páratartalomnak a kombinációja. A meleg levegő több nedvességet képes magába zárni, és amikor lehűl, a nedvesség kicsapódik az ablakokra. Minél hidegebb van kint, annál kevesebb nedvességet képes a beltéri levegő megkötni. Ez növeli a páralecsapódás kockázatát az ablakokon.
Általában három gyenge pont van, ahol a páralecsapódás viszonylag gyorsan kialakulhat: az ablakkeret, az ablaküveg, illetve az ablakkeret és az ablakszárny közötti tér. Ha nem teszünk ez ellen semmmit, az gyakran penész kialakulásához vezethet, hiszen ez a gomba éppen a párás környezetet kedveli. Ez pedig már az egészségünket is károsíthatja.
A penész nem csupán esztétikai probléma
A penész számos egészségügyi kockázatot hordoz magában, mely különösen a légzőszervi panaszoktól szenvedőknek lehet veszélyes. A penésznek ugyanis olyan melléktermékei is lehetnek, melyek erőteljesen allergizálhatnak, irritálhatják a szemet, a tüdőt, az orr nyálkahártyáját, a bőrt és a torkot is. A penészérzékenység hasonló tünetekkel járhat, mint bármilyen más allergia. Ezek közé tartozik az orrfolyás és orrdugulás, az orr- és torokviszketés, tüsszögés, fokozott könnyezés.
A légzőszervi betegségtől szenvedőknél vagy a legyengült immunrendszerűeknél a penész fokozhatja a már meglévő betegségek tüneteit, de ha sokáig penészes környezetben vannak, akkor újabb betegségeket is okozhat. Különösen az asztmások vannak veszélyben. Bizonyos penészgombafajták pedig akár súlyos tüdőbetegségeket, fertőzéseket, a tüdő szöveteinek hegesedését okozhatják.
Így előzheti meg a bajt
Az ablakok párásodása tehát mindenképpen intő jel, amivel foglalkozni kell, hogy elkerüljük a lakás penészedését. Ha ilyen jelenséggel találkozunk, az azt mutatja, hogy valószínűleg nem megfelelő a légcsere a beltérben.
Ez megelőzhető a helyes és rendszeres szellőztetéssel. Ez azt jelenti, hogy a lakóhelyiségekben naponta többször teljesen ki kell nyitni az ablakokat. Az intenzív szellőztetés előnye, hogy gyorsan kicseréli a levegőt anélkül, hogy jelentős hőveszteség keletkezne, az épület falai ugyanis ilyen rövid idő alatt nem tudnak lehűlni. Az egész napra résnyire hagyott ablak nem jelent megoldást, mert a légcsere ilyenkor nem intenzív, a lakás viszont lehűl.
Otthonunk magas páratartalma főzés, tusolás vagy beltérben történő ruhaszárítás miatt tud elsősorban kialakulni. Éppen ezért ilyen tevékenységek után érdemes mindenképpen beiktatni egy alapos szellőztetést. Ahol folyamatos problémát jelent a páralecsapódás, ott érdemes komolyabb módszereket is bevetni. Hasznos lehet például a klímaberendezés párátlanító funkciója - ezzel gyorsan és hatékonyan lehet csökkenteni a levegő nedvességtartalmát. Igaz, ehhez a gépnek le kell hűtenie a légteret, ami télen nem túl gazdaságos megoldás. Léteznek páragyűjtő készülékek is, ezek elektromos energia nélkül szívják magukba a vizet. Aki pedig bízik a házi praktikákban, próbálkozhat só vagy macskaalom kihelyezésével is - állítólag ezek is megkötik a nedvességet az ablak körül. Az ablakon megálló vizet pedig érdemes mindig letörölni - ezzel is sokat tehetünk azért, hogy a nedvességtartalom csökkenjen otthonunkban.
