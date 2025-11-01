39 perce
Pataki Attilának ajánlotta fel nyereményét a szegvári futóverseny győztese
Pataki Attila súlyos betegsége összefogásra ösztönözte Szegvárt. A férfi tavasszal agyvérzést kapott, gyógyulását pedig több, menet közben jelentkező betegség is hátráltatta. A háromgyermekes apa, Pataki Attila családja nehéz helyzetbe került, de a falu segítő kezet nyújtott feléjük. Most újabb adományban részesültek.
Tragédiák sorozata érte a 43 éves szegvári férfit. Pataki Attila addigi mozgalmas, dolgos élete márciusban egyetlen pillanat alatt változott meg: sztrókot kapott, és lebénult a jobb oldala.
Betegséglavinát indított a sztrók
Ez pedig valóságos betegséglavinát indított el a férfinél. Az agyvérzés után problémák adódtak az epéjével, majd zsibbadt a háta és a végtagjai is. Kiderült, nagy a baj, ki kellett venni egy nagy műtéttel két csigolyáját.
Pataki Attila a talpra állásért küzd
A korábban benzinkutasként dolgozó, háromgyermekes családapa mára, ha halkan is, de újratanult beszélni, és küzd azért, hogy ismét talpra álljon. A család élete az apa betegsége óta teljesen megváltozott: kiesett a munkából, felesége egyedül próbál helytállni a mindennapokban.
A szegváriak nem hagyták magára a családot – nemrég jótékonysági főzést rendeztek a piactéren, amelynek bevételét Pataki Attiláék megsegítésére ajánlották fel.
A futóverseny győztese nagylelkű felajánlást tett
Most pedig egy újabb felajánlást kapott a család. A hétvégén „Szegvári Ősz” néven futóversenyt rendeztek. A leghosszabb táv, a 21 kilométeres futás győztese, a szentesi Szecskó Zoltán lett. A győztes az aranyérem mellé 30 ezer forint értékű sportszer vásárlási utalványt is kapott. Szecskó Zoltán azonnal jelenzte Szabó Tibor György polgármesternek, hogy a nyereményét felajánlja Pataki Attilának és családjának. Lőrincz Gábor és Szecskó Tamás pedig, a futóverseny rendezői nevében, 20 ezer forinttal pótolták ki a felajánlás, így 50 ezer forint értékű támogatásban részesült a család - derült ki a Szegvár Nagyközségi Önkormányzata nevű hivatalos oldalról.
Akinek szeretné támogatni Pataki Attiláékat, az alábbi bankszámlaszámra utalhat adományt:
K&H Bank: 10402836-81495454-56531004
Újabb utcát túrnak fel a városban, folytatódik a csatornajavítás Szegeden
A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!