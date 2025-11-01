november 1., szombat

Makó legnépszerűbb parkja, a Petőfi park 265 millió forintból újul meg: új burkolatok, padok, esőkertek is készülnek

Címkék#Petőfi park#közpark#uniós támogatás

Folytatódik Makó legkedveltebb közparkjának felújítása. Mutatjuk, mi minden történik hamarosan a Petőfi parkban, összesen 265 millió forintból.

Szabó Imre

A két hektáros makói Petőfi park nagyjából százéves múltra tekint vissza. A helyén valaha temető volt, később a püspöki palota zárt kertjeként funkcionált, majd a nagyközönség előtt a múlt század húszas éveiben nyílt meg. Ma már játszótér, futópálya és vendéglő is működik itt, utóbbi szabadtéri étkezője a város egyetlen köztéri dísztavának partján található. A park rendkívül népszerű pihenőhely, amelyre az önkormányzat – pályázati források függvényében – időről időre igyekszik költeni.

Petőfi park, felújítás
A Petőfi park a város legnagyobb dísztavával rendelkezik. Fotó: Szabó Imre


Mi történik most a Petőfi parkban?

Most, mint megtudtuk, a város 265 millió forintos uniós támogatást nyert a park további megújítására. A beruházáshoz önerőre nincs szükség. A városházától kapott tájékoztatás szerint a parkban felmérik a faállományt, felújítják a játszóteret, nemcsak a játékokat, hanem a burkolatokat is. Ahol szükséges, a park egész területén új burkolatokat építenek, új padokat és kerékpártámaszokat helyeznek ki, az étteremnél pedig új parkolókat alakítanak ki.

Mikorra lesz kész a munka?

A legnagyobb hangsúly a zöldterületeken lesz: új fákat, cserjéket és hagymás növényeket telepítenek, valamint öntözőpontokat hoznak létre. Kiemelt cél, hogy a park területére hulló csapadékvíz helyben maradjon és elszikkadjon. A mélyebb fekvésű részeken esőkerteket alakítanak ki, hogy segítsék a vízvisszatartást és a természetes elszivárgást.

A városházán megtudtuk, a munka a napokban már el is indult. A felújítás befejezésének tervezett időpontja 2028. március 31-e.

