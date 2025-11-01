november 1., szombat

Roma halloween Vásárhelyen

54 perce

Mitől más a cigány hagyományok szerinti birkapörkölt? Egy nyugdíjas mesterszakács elárulta

Címkék#Mezei Vidor#birkapörkölt#halloween

Birkapörkölt főtt a bográcsban október 31-én, halloween estéjén Hódmezővásárhelyen, a Sutuban. Mezei Vidor, a roma nemzetiségi önkormányzat képviselője a saját pénzből és támogatók jóvoltából szervezett mulatságot. A roma halloween sokakat érdekelt.

Kovács Erika

Halloweeneztek Vásárhelyen a romák. Az érdeklődők ingyen kaptak birkapörköltet és élőzene is volt a mulatsághoz. A roma halloween nagy népszerűségnek örvendett. 

roma halloween Vásárhelyen
A birkapörköltet Lakatos Endre mesterszakács készítette a roma halloweenre, Mezei Vidor felkérésére. Fotó: Kovács Erika

Roma halloween: a hátrányos helyzetűeknek is legyen egy jó estéje

– Nagyon sok hátrányos helyzetű ember él Hódmezővásárhelyen, cigányok és magyarok egyaránt. Nemcsak az anyagi helyzet, de még a korai sötétedés is rátesz egy lapáttal az emberek rossz kedvére, lehangoltságára. Akinek a mindennapi betevő is gondot jelent, az nem jut el szórakozni, mert ahhoz pénz kell. Ezért is gondoltam úgy, hogy szerzek egy vidám estét mindazoknak, akik elfogadták a meghívásomat október 31-én, halloween estéjén ide, a Sutuba – mondta Mezei Vidor, a Hódmezővásárhelyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselője, aki a saját felajánlása mellett a barátai segítségét is kérte, így jöhetett össze a zenés vacsora, amiért a résztvevőknek nem kellett fizetniük.

Birkapörkölt, ahogyan a cigány emberek szeretik

A bográcsban birkapörkölt rotyogott, méghozzá nem is akárhogy, a cigány ízvilágnak megfelelően. Mezei Vidor felkérésére a már nyugdíjas mesterszakács, Lakatos Endre főzte a vacsorát.

– Hogy hogy készül a cigányos birkapörkölt? Úgy, hogy eltérünk a tanultaktól! Egészben, még feldarabolás előtt mossuk meg a húst, utána már nincs több mosás. A babérlevél használatát a cigányok nem nagyon szeretik. Most külön kérésre azért tettem bele. Őrölt borsot nem használok, csak szemeset, mert az őrölt „bántja”, fakítja a piros paprika színét. A húst lecsós alapra tettem fel fehér zsírral, ami ugyancsak egy kissé megváltoztatja a végeredményt, vagyis olyan lesz, amilyennek mi, cigányok szeretjük – mondta a szakács.

Van aki forrón, van, aki erősen szereti

– Erős paprikák is kerültek a bográcsba, azok kedvéért, akik tálaláskor csípősebbé kívánták tenni a pörköltet – mondta Lakatos Endre, akitől azt is megtudtuk, körülbelül 5 óráig főzte a birkapörköltet.

Mezei Vidor meghívását egyébként nagyon sokan fogadták el. A talpalávalót Hős Sanyi és zenekara szolgáltatta a roma halloweenen.

