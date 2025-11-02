Fejfájással ébredt, és nem érti miért? A kisteleki tűzoltó elmagyarázza

– Családi, kertes házaknál fűthetünk szilárd tüzelőanyaggal, vagyis fával, szénnel és brikettel, valamint gázzal. Ezek meghatározzák tennivalóinkat, azt, amire feltétlenül figyelnünk kell ebben az időszakban – kezdte mondandóját Kácsor Péter, a kisteleki önkéntes tűzoltók parancsnoka. Már elöljáróban megemlítette, ha gondatlanok vagyunk, akkor a színtelen, szagtalan, íztelen szén-monoxid halálos ellenség lehet.

Ha nem figyelünk, a szén-monoxid halálos ellenség lehet. Illusztráció: Shutterstock

Kémény ellenőrzése

Szénnel, fával és brikettel tüzelhetünk kandallóban, kályhában és kazánban. Fontos, sőt életmentő lehet a kémény rendszeres tisztítása, állapotának ellenőrzése – említette meg. Magánszemélyek ingyenesen kérhetnek, igényelhetnek kéményseprést a katasztrófavédelemtől, és a kémény állapotának vizsgálatát. Utóbbinak hátulütője lehet, ha nem találják megfelelőnek megtilthatják a használatát, azt, hogy a hozzá csatlakoztatott eszközzel fűtsenek. – Ez gond, de még mindig jobb, mintha a hiba miatt kigyulladna a lakás – jegyezte meg az önkéntes tűzoltók parancsnoka.

A szén-monoxid mérgezés tünetei

– Gáz- vagy vegyes tüzelésű kazánnál a fűtésnél mindenképpen gondolni kell szén-monoxid-érzékelő beszerzésére. A katasztrófavédelem honlapján megtalálható az ajánlott, megbízható készülékek listája, és alig több mint 10 ezer forintért már vásárolhatunk ilyet. A befektetés mindenképpen megéri, hiszen a legdrágábbról, az életünkről van szó, és ezek az érzékelők általában 10 évig biztonsággal működnek – sorolta az érveit Kácsor Péter.

Honnan, miből ismerhetjük fel, hogy baj van? Az első tünet a szédülés és a fejfájás, és végső esetben halált okozhat a rendkívül mérgező gáz. – Ha valaki, nála szokatlan módon minden reggel fejfájással ébred, ajánlott megvizsgáltatni gázkészüléket, de kazánnál, kandallónál is keletkezhet szén-monoxid, illetve a kéménynél, a fűtéscső szűkítő bekötésénél. Vagyis ez a gáz bármilyen égés során létrejöhet, főleg ha valami tökéletlenül működik – vázolta a leselkedő veszélyt a tűzoltóparancsnok. Azt is elmondta, Kisteleken az utóbbi években több szén-monoxidos riasztásuk volt, de tudtával ezek nem végződtek tragédiával.