1 órája
Fejfájással ébredt, és nem érti miért? A kisteleki tűzoltó elmagyarázza
Már javában tart a fűtési szezon, ilyenkor rejtett veszélyek leselkednek ránk. A szén-monoxid halálos ellenséggé válhat, ha nem vigyázunk, a végzetünket is okozhatja. A kisteleki önkéntes tűzoltók parancsnokával, Kácsor Péterrel arról beszélgettünk, mit kell tennünk ahhoz, hogy családi házunknál hatékonyan, biztonságosan tüzelhessünk.
– Családi, kertes házaknál fűthetünk szilárd tüzelőanyaggal, vagyis fával, szénnel és brikettel, valamint gázzal. Ezek meghatározzák tennivalóinkat, azt, amire feltétlenül figyelnünk kell ebben az időszakban – kezdte mondandóját Kácsor Péter, a kisteleki önkéntes tűzoltók parancsnoka. Már elöljáróban megemlítette, ha gondatlanok vagyunk, akkor a színtelen, szagtalan, íztelen szén-monoxid halálos ellenség lehet.
Kémény ellenőrzése
Szénnel, fával és brikettel tüzelhetünk kandallóban, kályhában és kazánban. Fontos, sőt életmentő lehet a kémény rendszeres tisztítása, állapotának ellenőrzése – említette meg. Magánszemélyek ingyenesen kérhetnek, igényelhetnek kéményseprést a katasztrófavédelemtől, és a kémény állapotának vizsgálatát. Utóbbinak hátulütője lehet, ha nem találják megfelelőnek megtilthatják a használatát, azt, hogy a hozzá csatlakoztatott eszközzel fűtsenek. – Ez gond, de még mindig jobb, mintha a hiba miatt kigyulladna a lakás – jegyezte meg az önkéntes tűzoltók parancsnoka.
A szén-monoxid mérgezés tünetei
– Gáz- vagy vegyes tüzelésű kazánnál a fűtésnél mindenképpen gondolni kell szén-monoxid-érzékelő beszerzésére. A katasztrófavédelem honlapján megtalálható az ajánlott, megbízható készülékek listája, és alig több mint 10 ezer forintért már vásárolhatunk ilyet. A befektetés mindenképpen megéri, hiszen a legdrágábbról, az életünkről van szó, és ezek az érzékelők általában 10 évig biztonsággal működnek – sorolta az érveit Kácsor Péter.
Honnan, miből ismerhetjük fel, hogy baj van? Az első tünet a szédülés és a fejfájás, és végső esetben halált okozhat a rendkívül mérgező gáz. – Ha valaki, nála szokatlan módon minden reggel fejfájással ébred, ajánlott megvizsgáltatni gázkészüléket, de kazánnál, kandallónál is keletkezhet szén-monoxid, illetve a kéménynél, a fűtéscső szűkítő bekötésénél. Vagyis ez a gáz bármilyen égés során létrejöhet, főleg ha valami tökéletlenül működik – vázolta a leselkedő veszélyt a tűzoltóparancsnok. Azt is elmondta, Kisteleken az utóbbi években több szén-monoxidos riasztásuk volt, de tudtával ezek nem végződtek tragédiával.
Előfordulhat, hogy a mentőket rosszullétes esethez hívják, az illető már nincs eszméleténél, de mivel mindig van náluk szén-monoxid mérő, a helyiségbe lépve rögtön kiderül, az alattomos gáznak volt-e szerepe a rosszullétben, vagy szívroham, illetve más betegség okozta. – A lényeg, mindenki szerezzen be szén-monoxid-érzékelőt – tanácsolta.
Falevél égetése
Kácsor Péter arról is szólt, hogy megszűnt a tűzgyújtási tilalom, és ilyenkor az őszi lombot, a felhalmozódott lehullott falevelet sokan elégetik. Ehelyett inkább azt javasolja, hogy szállítsák el a komposztálóba, vagy vitessék el a szolgáltatóval, ha van ilyen opció a szerződésben.
– Csak végső esetben égessenek, de előtte győződjenek meg arról, azon a településen, ahol laknak, erre a helyi rendelet biztosít-e lehetőséget. Kistelek belterületén 15 és 19 óra között lehet falevelet, pontosabban fogalmazva száraz növényi hulladékot égetni – mondta el a tűzoltóparancsnok.
